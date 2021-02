Fenomenul ciudat care se întâmplă în România. Milioane de români făceau adevărate pelerinaje, iar acum totul s-a oprit

Efectele pandemiei se resimt mai ales în domeniile care ofereau oamenilor spații de relaxare sau shopping. Așa se întâmplă acum cu industria centrelor comerciale.

Pe lângă sectorul HoReCa, cel de retail a fost afectat din plin de pandemie și diverse restricții impuse. Deși revenirea e mai rapidă decât au preconizat specialiștii, sunt dezvoltatori care au pus pauză construcției de noi mall-uri în România.

Totuși, suprafața de centre comerciale care se va deschide anul acesta este cu 50% mai mică față de cea din 2020. Per total, doar trei mall-uri au fost livrate anul trecut. Acestea sunt AFI Brașov, Shopping City Târgu Mureș și Dâmbovița Mall. Datele au fost prezentate de compania de consultanță Cushman & Wakefield Echinox.

Suprafața cumulată a noilor spații comerciale deschide anul trecut a fost de 126.000 de mp. Totodată, stocul total a trecut pragul de 4 milioane de metri pătrați.

Cele mai importante proiecte aflate în acest moment în construcție și a căror livrare este planificată în 2021 sunt extinderea centrului comercial Colosseum din zona de nord-vest a Capitalei, prima fază a centrului comercial de tip outlet Fashion House Pallady dezvoltat de Liebrecht & wooD și Sepsi Value Center din Sfântu Gheorghe, cu o suprafață totală de aproape 40.000 mp. Per total, livrările de spații de retail modern din acest an să se ridice la aproximativ 60.000 de mp, în scădere cu circa 50% față de anul precedent.

Trafic redus masiv în centrele comerciale din România

În martie 2020 a fost declarată stare de urgență. Apoi a fost starea de alertă. Acum, când ne apropiem de primul an al pandemiei, se văd și efectele dezastruoase în cazul centrelor comerciale.

Închiderea mall-urilor a determinat chiriașii din retail să-și revizuiască și așteptările privind cifra de afaceri estimată pentru acest an, 45% așteptându-se la o scădere de peste 30%, iar 39% la o scădere de până la 30%. Datele au fost prezentate într-un studiu efectuat în martie de divizia retail a Colliers International pe un eșantion de 84 de chiriași și 21 de proprietari din sectorul de retail din România.