Facebook te-a scos din cont, pe telefon: explicația pentru dezastrul din weekend

Dacă folosești Facebook pe telefon, este foarte probabil să nu-ți tastezi parola decât atunci când îți schimbi smartphone-ul cu unul nou. Din păcate, în weekend, compania lui Zuckerberg te-a scos din cont.

Din câte se pare, cei mai mulți utilizatori de iPhone au avut parte de o surpriză neplăcută sâmbătă seara. În momentul în care au încercat să acceseze aplicația Facebook, au întâmpinat un mesaj prin care li se aducea la cunoștință că sesiunea lor a expirat. Imediat după, erau nevoiți să-și tasteze din nou parola aferentă contului online.

Problema se pare că a fost una globală, având în vedere numărul celor care s-au plâns pe marginea subiectului pe Twitter. Ca referință, tema a intrat în ”trending”, lista cu cele mai discutate subiecte ale momentului la nivel global.

Ca întregul set de circumstanțe să fie și mai supărător, foarte mulți utilizatori ai platformei care utilizează autentificarea în doi pași printr-un cod primit prin SMS nu au mai putut intra în cont pentru că mesajul cu codul numeric a întârziat. Pentru că s-a produs o delogare în masă a utilizatorilor, trimitere codurilor și prin alte mijloace a întârziat, din cauza aglomerării serverelor. Unii utilizatori au fost forțați să-și urce poze cu buletinul pentru a recâștiga accesul la contul de Facebook.

Comunicare oficială pe marginea acestui subiect nu a fost una dintre cele mai transparente. Un purtător de cuvânt al companiei s-a rezumat la a spune ”Pe 22 ianuarie, o schimbare de configurație a provocate anumite persoane să fie scoase din contul de Facebook. Am investigat problema și am reparat-o pentru toți cei afectați mai devreme. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create.”

So Facebook, heard it was a „configuration change”.

??? to the engineers who fixed the issue and patiently tried to explain the cause to us to no avail. https://t.co/AUARhCZ7W2

— Facebook App (@facebookapp) January 23, 2021