Cea mai nouă funcție de la Facebook a intrat în teste. Cum va arăta dark mode pe iPhone

Facebook începe să testeze funcția Dark Mode pe iOS. Acest lucru se întâmplă la cinci luni după ce Facebook și-a confirmat planurile de a lansa suportul Dark Mode pentru iOS și peste un an după ce Dark Mode a ajuns pe iPhone cu iOS 13.

În aprilie, 9to5Mac a raportat că Facebook era în curs de dezvoltare și proiectare a suportului Dark Mode pe iOS. Apoi, în iunie, compania și-a confirmat planurile și a lansat noul design la un procent foarte mic de utilizatori.

Acum, platforma a confirmat, în colaborare cu Jane Manchun Wong, că acum testează public suportul Dark Mode pe iPhone. Acest lucru nu înseamnă neapărat că funcția este disponibilă pentru fiecare, dar semnalează că acum ajunge la un procent mai mare din baza de utilizatori.

Facebook is publicly testing Dark Mode! 🌙

You asked it, I chatted with Facebook’s @alexvoica about it and here’s a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 30, 2020