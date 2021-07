Facebook știe că te-a făcut extremist, rasist și agresiv: gestul insignifiant pentru a rezolva problema

Facebook are problemă imensă cu extremismul, rasismul, bullying-ul și cultivarea agresivității în general. Partea bună este că oficialii gigantului au conștientizat-o, chiar dacă nu fac mai nimic să o rezolve.

Facebook și-a dat seama că nu are nicio șansă să elimine proactiv conținutul rasist sau extremist de pe cea mai mare rețea de socializare a planetei. În consecință, s-a gândit măcar să te avertizeze după ce ai fost expus la răutatea infinită a internetului.

Compania condusă de Mark Zuckerberg a început să-ți servească notificări în cazul în care a simțit că ai devenit extremist. Este vorba de niște mesaje in-app care momentul de față sunt expediate sub formă de test. Partea bună este că acea notificare orientează utilizatorii către resurse menite să combată extremismul .

Redactorii CNN au fost primii care au observat noul tip de notificări, în urmă cu câteva zile, dar între timp au făcut subiectul multor postări pe Twitter, precum cea de mai jos. O versiune a acelorași mesaje vizează prietenii celor care au devenit potențial extremiști.

Facebook is now signposting help if you think a friend is becoming an extremist 😳

h/t @disclosetv pic.twitter.com/7L5B0UORzj

— Matt Navarra (@MattNavarra) July 1, 2021