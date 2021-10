Experimentează gaming-ul la un nou nivel cu monitoarele AGON PRO echipate cu panouri HDR IPS de până la 240 Hz

Vești bune pentru universul gaming-ului. AGON by AOC a lansat noi monitoare pentru cei pasionați de jocuri video. Am avut plăcerea deosebită de a merge tocmai până în însorita Valencia, în weekendul ce a trecut, pentru a afla ce ne-au pregătit cei de la AGON by AOC. Și vă spun că nu puține au fost surprizele.

AGON by AOC, unul dintre cei mai importanți producători de monitoare de gaming și accesorii IT din lume, își extinde gama de monitoare de gaming AGON PRO destinată jucătorilor competitivi și introduce un trio legendar de monitoare: AG274QXM de 68,6 cm (27”) (QHD @ 170Hz), ce folosește un panou Mini LED IPS cu certificare VESA DisplayHDR 1000, AG274UXP de 27” (4K @ 144 Hz) și AG274QG de 27” (QHD @ 240 Hz), ambele monitoare fără ramă pe toate cele patru laturi, cu panouri IPS și certificare VESA DisplayHDR 600.

Cei buni jucători ai comunității au așteptat acest moment: cele două facțiuni ale universului se unesc pentru a aduce experiența de gaming la un nou nivel: jocurile la nivel competitiv necesită o rată de refresh ridicată și monitoare care răspund extrem de rapid. Pe de altă parte, jocurile bazate pe poveste, cu un ritm mai lent, cu peisaje frumoase beneficiază cel mai mult de afișajele HDR cu o gamă largă de culori și un contrast deosebit. AGON PRO oferă toate aceste lucruri într-un singur monitor: panouri cu o rată de refresh mare, cu un timp de răspuns rapid (până la 240 Hz și 1 ms GtG), rezoluție înaltă (QHD sau 4K) și suport HDR certificat VESA (DisplayHDR 600 sau DisplayHDR 1000).

AGON PRO AG274QXM: rezoluție QHD, refresh rate de 170 Hz, timp de răspuns 1 ms GtG, Mini LED backlight cu support DisplayHDR 1000.

Gaming fără compromisuri

Modelul AG274QXM de 27 inci beneficiază de un design premiat cu Red Dot Design Award și dispune de un Shadow Shield, un paravan care are rolul de a reduce reflexiile luminii soarelui sau ale reflectoarelor strălucitoare de pe scenă, în cadrul competițiilor esports. Tehnologia de retroiluminare Mini LED alături de un panou IPS rapid și cu o rezoluție QHD (2560 x 1440) oferă 576 de zone de reglare a luminozității cu suport DisplayHDR 1000 pentru a reduce la minim efectul de halou.

Mai mult decât atât, panoul oferă o uniformitate mai bună a iluminării în comparație cu afișajele HDR iluminate pe margine, reducând, în același timp, grosimea monitorului. DisplayHDR 1000 oferă utilizatorului luminozitate de 1000 de niți și un negru adânc. Capabil de 1,07 miliarde de culori și cu o acoperire de 99% a spectrului cromatic DCI-P3, monitorul oferă o experiență de vizualizare superbă. Gamerii de toate nivelurile, dar în special jucătorii competitivi, vor aprecia rata de refresh de 170 Hz a monitorului precum și timpul de răspuns de doar 1 ms GtG. Fiind compatibil G-SYNC, monitorul oferă o experiență de joc fără stuttering sau screen tearing, chiar și cu profilul HDR activat.

Monitorul AG274UXP de 27 inci este echipat cu un panou Nano IPS cu rezoluție 4K (3840 x 2160) pentru a oferi imagini extrem de clare cu o densitate a pixelilor de 163 PPI. Combinând rezoluția 4K cu o rată de refresh de 144 Hz și un timp de răspuns de 1 ms GtG, monitorul oferă cele mai bune performanțe jucătorilor competitivi. Monitorul de gaming AG274UXP beneficiază de DisplayHDR 600 pentru imagini bogate, luminoase și dinamice, oferind o luminozitate mare, 1,07 miliarde de culori și acoperind 98% din spațiul cromatic DCI-P3. Monitorul are un design cu patru laturi fără ramă pentru aspectul extra elegant, care a primit premiul Red Dot Design Award. În pachetul monitorului este inclus și Shadow Shield pentru a putea fi folosit pe scenă în cadrul competițiilor esports. Datorită suportului HDMI 2.1, AG274UXP este pe deplin compatibil cu noua generație de console, care pot rula jocurile la rezoluție 4K cu o rată de refresh de 120 Hz, oferind suport pentru refresh rate variabil, iar experiența de gaming fără stuttering sau screen tearing atât pe console, cât și pe PC este garantată de tehnologia G-SYNC.

Trio legendar de monitoare de la Agon

Pentru majoritatea gamerilor hardcore și a jucătorilor de esports care au nevoie de un număr foarte mare de cadre pe secundă, dar care totuși nu doresc să facă compromisuri în ceea ce privește fidelitatea culorilor, monitorul AG274QG este alegerea ideală deoarece beneficiază de G-SYNC ULTIMATE. Monitorul AOC AG274QG are o diagonală de 27 inci, un panou IPS rapid cu rezoluție QHD (2560×1440) și o rată de refresh de până la 240 Hz pentru a oferi un gameplay incredibil de detaliat și fluid. Datorită unui timp de răspuns de 1 ms GtG, ghosting-ul este practic inexistent, iar entuziaștii pot măsura latența sistemului datorită analizor NVIDIA Reflex Analyzer. Prin conectarea unui mouse suportat de Reflex, cum ar fi GM500 de la AOC, analizorul poate oferi utilizatorilor feedback instantaneu cu privire la latența sistemului. Imaginile cu culori bogate sunt unul dintre punctele forte ale monitorului. Fiind capabil să redea 1,07 miliarde de culori și având o acoperire de 98% a spațiului cromatic DCI-P34, AG274QG beneficiază și de DisplayHDR 600 pentru a păstra toate detaliile chiar și în imagini cu lumina soarelui strălucitoare într-o parte și umbre adânci înfricoșătoare în cealaltă parte. Certificarea NVIDIA G-SYNC ULTIMATE înseamnă că monitorul folosește un procesor NVIDIA G-SYNC de top pentru a garanta o experiență HDR excelență. Monitorul are inclus în pachet Shadow Shield.

Model AG274QXM AG274QG AG274UXP Preț 5109 lei 4869 lei 4869 lei Disponibilitate octombrie 2021 februarie 2022 februarie 2022 Panel IPS – MiniLED IPS Nano IPS Rezoluție QHD (2560 x 1440) QHD (2560 x 1440) UHD (3840 x 2160) Rată de refresh 170 Hz 240 Hz 144 Hz Dimensiune 27″ (68.6 cm) 27″ (68.6 cm) 27″ (68.6 cm) Design fără rame pe 3 laturi Red Dot Design Award fără rame pe toate cele 4 laturi Red Dot Design Award fără rame pe toate cele 4 laturi Red Dot Design Award Shadow shield (paravan) Yes Yes Yes Timp de raspuns 1 ms GtG 1 ms GtG 1 ms GtG Culori 1.07 billion 1.07 billion 1.07 billion Acoperire a spațiului cromatic DCI-P3 99% DCI-P3 98% DCI-P3 98% DCI-P3 VESA DisplayHDR HDR 1000 HDR 600 HDR 600 Unghiuri de vizualizare 178°/178° CR10 178°/178° CR10 178°/178° CR10 Tehnologie de sincronizare Compatibil NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC ULTIMATE

NVIDIA Reflex Analyzer Compatibil NVIDIA G-SYNC NVIDIA G-SYNC Compatible Stand Ajustabil pe înălțime 120 mm, înclinare, rotire, pivotare Ajustabil pe înălțime 120 mm, înclinare, rotire, pivotare Ajustabil pe înălțime 120 mm, înclinare, rotire, pivotare Conectivitate 2x HDMI 2.0

1x DP 1.41x USB-C (DP Alt, 65W PD)

4x USB 3.2Ieșire căști KVM Switch 2x HDMI 2.0

1x DP 1.44x USB 3.2Ieșire căști 2x HDMI 2.1

2x DP 1.41x USB-C (DP Alt, 65W PD)

4x USB 3.2Ieșire căști KVM Switch RGB RGB LightFX

Proiector logo RGB LightFX

Proiector logo RGB LightFX

Proiector logo Alte caracteristici 2x boxe de 5W cu DTS Telecomandă QuickSwitch 576 zone de iluminare 2x boxe de 5W cu DTS Telecomandă QuickSwitch Picture-by-Picture (2 dispozitive), 2x5W Speakers w/ DTS Telecomandă QuickSwitch

Toate cele trei monitoare sunt echipate cu un suport reglabil de 120 mm pe înălțime pentru sesiuni de gaming confortabile. Este încorporat un hub USB 3.2 cu patru porturi pentru a ajuta jucătorii să-și conecteze perifericele precum tastaturi, mouse-uri, lumini de streaming sau camere web.

Monitoarele dispun de iluminare RGB (Light FX) și proiectare a siglei AGON pentru a spori personalizarea. Controlerul QuickSwitch, o telecomandă cu fir, este prevăzut cu toate modelele pentru a ajusta cu ușurință funcțiile specifice jocului în OSD. OSD-ul poate fi controlat și pe monitorul propriu-zis sau folosind software-ul G-Menu (AG274QXM și AG274UXP).

Pentru a completa experiența audio-vizuală, toate modelele au două difuzoare DTS de 5 W pentru un sunet clar și bogat. AG274QXM și AG274UXP dispun de conexiune USB-C (cu power delivery de 65 W) și un comutator KVM încorporat, AG274UXP oferă și un mod Picture-by-Picture. Pentru creatorii de conținut sau streamerii care folosesc mai multe computere, această caracteristică facilitează comutarea între două computere în timp ce folosesc același monitor și periferice sau pot chiar să își oglindească smartphone-urile prin USB-C atunci când joacă jocuri pe mobil.