Elon Musk, anunț cel puțin ciudat: doar asta nu făcuse șeful Tesla și SpaceX

Elon Musk este cel mai bogat om din lume, iar averea lui se datorează companiilor pe care le conduce, Tesla, SpaceX, Neuralink sau The Boring Company. Se pare însă că această responsabilitate titanică l-a cam obosit și se gândește să se retragă din funcție.

Elon Musk ia foarte în serios în calcul să renunțe la jobul său de CEO al mai multor companii de top ale lumii pentru se dedica meseriei de ”influencer”. Deși acest concept nu pare să fie asociat cu o meserie, sunt personalități care câștigă sume fabuloase de bani din promovarea online a unor produse sau servicii. Musk pare că vrea să facă același lucru, să se rezume la postări pe Twitter, Instagram sau Facebook și să fie plătit pentru asta.

Elon Musk a făcut anunțul șocant pe Twitter, platforma sa preferată

Elon Musk pare să fi obosit să lucreze de luni până duminică. ”Mă gândesc să renunț la locurile mele de muncă și să devin influencer full-time, ce credeți”, a întrebat cel mai bogat om din lume în postarea de mai jos. Ca referință, doar pe Twitter, Musk are 66,1 milioane de urmăritori, în timp ce urmărește doar 108 persoane. Cu alte cuvinte, potențialul de profitabilitate și monetizarea a acelei mase de utilizatori este gigantică.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt — Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2021

Problema este că, la fel ca orice mesaje incredibil de important postat de șeful Tesla pe internet, acel anunț nu a fost însoțit de detalii, de un plan, proiect sau context. Musk a aruncat o piatră într-un lac doar pentru a vedea cum reacționează apa. Pe de o parte, este improbabil să renunțe la funcțiile pe care le are. Pe de alta, nu ar fi cel mai ciudat gest pe care l-a făcut în ultimul deceniu.

În plus, a mai sus și în trecut că are în vedere reducerea programului său de lucru. ”Ar fi drăguț să am un pic mai mult timp liber în mâinile mele, în opoziție cu a lucra zi și noapte, de când mă trezesc până când mă duc la culcare, 7 zile pe săptămână. Destul de intens.”, a afirat Elon Musk acum ceva timp.