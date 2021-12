Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett și Jeff Bezos: cei mai bogați oameni ai planetei care au început ”din nimic”

Cu toții știm numele acestor miliardari celebri și cum și-au dobândit cea mai mare parte a averilor. Chiar visăm să facem și noi la fel. Dar te-ai întrebat vreodată cum au început acești oameni bogați și de succes?

Jeff Bezos a lucrat la McDonald’s

Cu mult înainte să înființeze Amazon și să înceapă să vândă totul, de la cărți la abonamente la ziare, Jeff Bezos făcea burgeri la McDonald’s. Bezos a început să lucreze la lanțul de fast-food din Miami când avea doar 16 ani și a spus adesea că a învățat una dintre cele mai importante lecții ale afacerii sale din acea experiență: să dea lucrurile rapid de la vânzător la client fără a le deteriora.

Jeff Bezos a livrat cărți în mașina lui când a înființat Amazon. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume și cofondator al Amazon, Jeff Bezos a decis să renunțe la acest rol după ce a condus compania timp de aproape trei decenii. El a ajutat Amazon să devină una dintre cele mai mari companii din lume și are o avere impresionantă: 201 miliarde de dolari. Dar călătoria a fost plină de lupte, așa cum a spus Bezos în trecut. Într-un interviu vechi cu CNBC, Bezos și-a amintit că a existat o perioadă în care livra el însuși pachete. Da, imaginează-ți că CEO-ul companiei îți aduce comenzile în mașina lui.

El a pornit afacerea Amazon cu ajutor, totuși. A lansat Amazon cu 300.000 de dolari de la părinții lui și cu încă o sumă importantă de bani de la niște prieteni.

„Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimii 25 de ani este cu mult peste așteptările mele. Am livrat singur pachetele, vindeam cărți. Speram să construiesc o companie, dar nu compania pe care o vedeți astăzi”, a declarat el.

Ca referință, Amazon.com a fost început ca o librărie online creată de Jeff Bezos în 1994, în garajul său, unde, împreună cu câțiva angajați, a început să dezvolte software-ul pentru site. În decurs de un an, s-au extins la o casă cu două camere. Site-ul de testare pentru Amazon a fost lansat în iulie 1995 și a primit un răspuns fenomenal la lansare. Amazon a livrat cărți în Statele Unite și în 45 de țări în doar 30 de zile de la lansare, făcându-l un succes instantaneu.

Platforma a continuat să crească exponențial. De fapt, într-un alt interviu din 1997, Bezos poate fi văzut explicând de ce a ales cărțile mai presus de alte lucruri. CEO-ul Amazon a spus că muzica și cărțile erau cele mai comercializate mărfuri online la acea vreme. Șeful Amazon a trebuit să fie și agent de livrare.

Succesul continuu al Amazon l-a determinat pe Bezos, care avea 34 de ani la acea vreme, să diversifice ofertele companiei și să adauge electronice, jucării și chiar haine în portofoliul site-ului. De atunci, compania nu a privit în urmă și a asistat la o creștere fără precedent.

Bezos a demisionat din funția de CEO Amazon a preluat rolul de președinte executiv al companiei anul acesta. El a fost înlocuit de Andy Jassy, ​​care conduce în prezent afacerea de cloud computing a Amazon.

„A fi CEO Amazon este o responsabilitate profundă și te consumă. Când ai o astfel de responsabilitate, este greu să îți îndrepți atenția asupra altora”, a spus Bezos într-o scrisoare către personalul Amazon.

Lui Bill Gates i-a pus mama o “pilă” la IBM

Cofondatorul și filantropul Microsoft, cu o avere în valoare de 136 de miliarde de dolari, este poate cel mai emblematic exemplu al abandonului universitar, devenit mogul extrem de bogat. Fiu al unui avocat proeminent, se îndrepta către o carieră în drept când studia la Harvard, unde s-a înscris în 1973, dar avea o pasiune intensă pentru informatică și un intelect intimidant. A părăsit colegiul după doi ani și nu a trecut mult timp până când și-a înființat compania de software pentru computere cu Paul Allen. De asemenea, a fost incontestabil norocos, găsindu-se la locul potrivit la momentul potrivit, motiv pentru care nu ar trebui să-l folosești neapărat ca ghid pentru propria ta urcare pe scara antreprenorială.

De fapt, drumul său către succes a început când era un elev de 13 ani obsedat de tehnologie, la Lakeside School din Seattle, Washington. După cum și-a amintit Gates într-un discurs din 2005, „clubul mamelor” al școlii a venit cu bani pentru a cumpăra un teletip care se conectează prin linii telefonice cu un computer GE de partajare. Acea mașinărie i-a schimbat efectiv viața. A petrecut cât a putut de mult timp învățând despre computere, hacking și codare. El și un prieten de școală pe nume Paul Allen și-au unit forțele, datorită dragostei lor pentru tehnologie. Ulterior, au fondat Microsoft.

Potrivit lui Gates, o parte din succesul său se datorează părinților săi – de fapt, răposata sa mamă, Mary Gates, ar fi jucat un rol esențial într-o înțelegere care a ajutat la propulsarea Microsoft în ligile mari.

Mary era o femeie de afaceri respectată, cu multe responsabilități, inclusiv calitatea de membru al consiliului de administrație al organizației nonprofit United Way of King County. Acolo, ea l-a cunoscut pe regretatul John Opel, pe atunci președinte al IBM, care era și membru al consiliului de administrație al United Way. În 1980, Microsoft era o firmă mică, veche de cinci ani, iar Mary a văzut oportunitatea de a ajuta compania incipientă a fiului ei vorbind cu Opel, potrivit The New York Times. Asta pentru că, pentru prima dată în istoria de 70 de ani a IBM, compania căuta să externalizeze ajutor pentru un demers pe care compania l-a numit “proiectul Șah”. IBM dorea să angajeze un producător extern de software pentru a dezvolta un sistem de operare pentru computerul său personal.

Microsoft era deja în cursa pentru proiect, dar IBM se gândea la multe companii de software, inclusiv Digital Research, unul dintre concurenții Microsoft. Cu aceste cunoștințe, Mary și-a folosit legătura și a vorbit cu Opel despre Microsoft, iar ulterior, Opel a vorbit cu directorii IBM despre companie.

Warren Buffett a vândut gumă de mestecat în cartier

Așa-numitul “Oracol din Omaha” a avut ajutor în ascensiunea sa ca investitor de la tatăl său, agent de bursă. Dar era, de asemenea, un om minune al afacerilor: după ce și-a cumpărat primul stoc la 11 ani, a lansat o afacere relativ profitabilă doar cu un flipper folosit. Până la 16 ani, câștigase deja 53.000 de dolari, în dolarii de astăzi, și era pe cale să facă unele dintre cele mai inteligente tranzacții de afaceri din istorie. În cele din urmă, capul Berkshire Hathaway a devenit una dintre cele mai bogate persoane din lume: o sută de miliarde de dolari.

Chiar dacă Buffett este putred de bogat, el mănâncă de la McDonald’s micul dejun aproape în fiecare zi (cheltuind nu mai mult de 3,17 dolari de fiecare dată) și încă locuiește în aceeași casă din Omaha pe care a cumpărat-o cu doar 31.500 de dolari.

Sub îndrumarea tatălui său, Buffett și-a înființat propria firmă de investiții în urmă cu mai bine de 60 de ani și și-a petrecut viața perfecționându-și abordarea conservatoare a investițiilor care favorizează valoarea pe termen lung în detrimentul câștigurilor pe termen scurt. În 1942 a fost prima achiziție a sa de acțiuni, Când avea 11 ani, Buffett a început o viață întreagă de investiții făcând prima achiziție de acțiuni. Viitorul miliardar a cumpărat trei acțiuni ale companiei petroliere Cities Service la aproximativ 38 de dolari pe acțiune. Buffett a vândut, în cele din urmă, acțiunile la 40 de dolari, obținând un profit de doi dolari pe acțiune, dar a învățat o lecție importantă despre răbdare când prețul a crescut ulterior la două sute de dolari pe acțiune.

„Banii se fac în investiții prin investiții”, a spus Buffett în 2016.

Și, ca o curiozitate, cu mult înainte de a fi „Oracolul din Omaha”, Buffett era un copil priceput în afaceri, care căuta să aibă un avans în acumularea unei averi nete impresionante. Când avea doar șase ani, Buffett vindea gumă de mestecat oamenilor din cartierul său și chiar sticle de Coca-Cola, din ușă în ușă, vara.

Elon Musk a vândut jocuri video

Unii îl critică, alții îl idolatrizează. Totuși, nu putem să negăm faptul că Musk a făcut niște lucruri demne de admirație. Întreg mapamondul știe deja în detaliu cine este Elon Musk. Miliardar excentric, unul dintre vizionarii timpului nostru, omul care visează să colonizeze Marte și să ne definească, prin invențiile lui, viitorul.

Antecedentele lui Musk nu te-ar face să crezi că a devenit una dintre cele mai puternice figuri din lumea tehnologiei. Născut și crescut în Africa de Sud, din părinți sud-africani și canadieni, el a vândut un joc video unei reviste de computere la vârsta de 12 ani pentru 500 de dolari. După ce a fost hărțuit fără milă în anii adolescenței, s-a mutat în Canada, unde a urmat Universitatea Queen, apoi s-a transferat la Universitatea din Pennsylvania, unde a început, printre altele, o afacere neoficială de club de noapte într-o casă a unor frați. În cele din urmă, a făcut mai multe mișcări inteligente în Silicon Valley, inclusiv a ajutat la formarea PayPal și a investit în Tesla, înainte de a-l înlătura pe cofondatorul și CEO-ul Martin Eberhard pentru a conduce el însuși compania auto.

Familia lui Elon Musk a deținut odată o mină de smarald în Zambia. La mijlocul anilor 1980, tatăl lui Elon Musk, Errol, și un copilot erau în drum spre Anglia la bordul unui avion pe care sperau să-l vândă când aterizau acolo. Nu au ajuns niciodată la destinație. În schimb, Errol s-a întors în Africa de Sud cu o jumătate de cotă într-o mină de smarald din Zambia, ceea ce a contribuit la finanțarea stilului de viață al familiei sale: iahturi, vacanțe la schi și computere scumpe.

A fost acel stil de viață, spune Errol, care l-a transformat pe Elon într-un gen de aventurier negustor care mai târziu avea să încalce regulile afacerii cu autovehicule cu Tesla, apoi să schimbe zborul spațial cu SpaceX.

După cum spune Errol, totul a început cu o sărbătoare religioasă incomodă. În drum spre Anglia, Errol și copilotul său au aflat că planul lor inițial de zbor va costa o mulțime de bani.

„Voiam să zburăm în Jeddah și a fost o sărbătoare religioasă și au spus că dacă venim acum trebuie să plătim două mii de dolari, dar dacă așteptăm zece zile putem intra fără nicio taxă. Așa că am decis să ne întoarcem la Lacul Tanganyika de unde eram, cred că eram în Djibouti”, a spus Errol.

Acolo, cei doi sud-africani s-au lovit de un grup de italieni care voiau să cumpere un avion. Errol a dat un preț și a încheiat afacerea.

„Așa că ne-am dus, și-a deschis seiful și erau doar grămezi de bani și mi-a plătit 80.000 de lire sterline, a fost o sumă uriașă de bani”, a spus tatăl lui Musk.

Stând cu banii în mână, lui Errol i s-a făcut o altă ofertă pe care nu a putut-o refuza: ar dori să cumpere jumătate de mină de smarald pentru jumătate din noile sale bogății? Așa a devenit co-proprietar al minei și a primit smaralde pentru următorii șase ani. Și, bineînțeles, fiul său, acum celebru, l-a ajutat în comerțul cu pietre prețioase, cu rezultate deosebite.