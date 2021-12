Credeai că Bill Gates are planul ăsta, dar Elon Musk a făcut anunțul: ce vrea să ne introducă în creier

Cofondatorul Neuralink, Elon Musk, spune că compania sa de neurotehnologie intenționează să pună cipuri în creierul oamenilor anul viitor.

Musk a anunțat acest lucru în timpul unui interviu la The Wall Street Journal CEO Council Summit, potrivit Insider. Miliardarul a fost întrebat despre obiectivele Neuralink pentru 2022. Musk a făcut referire la succesul companiei în implantarea de neurocipuri la maimuțe, înainte de a-și sublinia obiectivele umane.

Elon Musk are ambiții mari cu Neuralink, la anul

„Sperăm să avem acest lucru cât de curând – ținta noastră sunt oamenii care au leziuni grave ale măduvei spinării. Anul viitor, suntem în așteptarea aprobării FDA”, a spus Musk la eveniment.

Replacing faulty/missing neurons with circuits is the right way to think about it. Many problems can be solved just bridging signals between existing neurons.

Progress will accelerate when we have devices in humans (hard to have nuanced conversations with monkeys) next year.

De asemenea, Musk a apelat la Twitter pentru a schița din nou obiectivul pentru 2022, spunând că progresul „se va accelera atunci când vom avea dispozitive care să ajute oamenii, în creierul lor, anul viitor”.

Deși cronologia ar putea părea ambițioasă la prima vedere, ar reprezenta, de fapt, o întârziere față de obiectivele inițiale ale lui Musk.

În 2019, Musk a spus că speră să vadă teste pe oameni în acest sens până la jumătatea anului 2020. Desigur, nu s-a luat în considerare pandemia la acea vreme. Cu toate acestea, în februarie, Musk a postat pe Twitter că Neuralink „s-ar putea să poată face testele inițiale pe oameni mai târziu, în 2021” – ceea ce nu s-a concretizat.

Este deja obișnuit ca Musk să rateze complet termenele autoimpuse în, practice, fiecare companie în care a fost implicat. Așa că, să nu sperăm că se va ține de cuvând și cu acest termen.

Totuși, dacă compania poate începe anul viitor cu teste reale pe oameni, ar marca o realizare majoră.