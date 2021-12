Elon Musk a făcut marele anunț: ce sumă colosală trebuie să plătească către administrația americană

Elon Musk este, în acest moment, cel mai bogat om de pe planetă. În consecință, cu cât ești mai bogat, cu atât taxele și impozitele pe care le plătești sunt mai mari. Sau, cel puțin, așa ar trebui să fie într-o lume perfectă.

Șeful Tesla Inc., Elon Musk, momentan cel mai înstărit om de pe Terra, a mărturisit că, anul acesta, va plăti statului american colosala sumă de 11 miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut de magnat pe rețeaua de socializare Twitter și este aferentă taxelor și impozitelor pe care acesta le are de achitat, în contul activității companiilor sale, din ultimul an. Potrivit aceluiași anunț, este vorba despre cea mai mare sumă plătită, anul acesta, de un cetățean american, în contul contribuțiilor datorate statului.

Elon Musk a răspunsacuzațiilor unui senator american democrat

În cursul săptămânii trecute, senatorul american (membru al Partidului Democrat), Elizabeth Warren, a publicat, la rândul ei, un mesaj îndreptat împotriva lui Elon Musk, în care îi sugera acestuia să înceapă să plătească taxe și impozite ca toți ceilalți cetățeni americani.

Răspunsul acestuia nu a întârziat să apară, desigur. Musk a menționat că nu numai că urmează să platească ce i se cuvine statului american, însă și că suma pe care o va scoate din buzunar va fi una uriașă.

În paralel, Elon Musk a fost numit „Persoana anului 2021”, de către publicația britanică Financial Times. Trustul de presă a luat în calcul activitatea companiei sale cu privire la popularizarea automobilelor electrice, în lume.

De altfel, atunci când vorbim despre situația financiară a Tesla, oportun de menționat este că suma se ridică la 1.000 de miliarde de dolari americani, în ceea ce privește capitalizarea de piață. Cu alte cuvinte, gigantul depășește lejer alți competitori din nișă, ca Ford Motors și General Motors (împreună sau separat).

Reamintim că, în urmă cu câteva săptămâni, Musk a vândut acțiuni Tesla în valoare de 14 miliarde de dolari după ce, în prealabil, i-a întrebat pe utilizatorii Twitter dacă ar fi, sau nu, pe placul acestora, să o facă.