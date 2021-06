Dublarea alocațiilor pentru copiii din România, confirmată: când vine următoarea majorare

În ultimii ani, dublarea alocațiilor pentru copiii români a fost un subiect foarte sensibil. S-a făcut o mărire, s-au făcut promisiuni, iar acum avem o nouă confirmare a faptului că se va materializa totuși.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seară, că alocaţiile vor creşte de la 1 ianuarie 2022, urmând să se decidă, în funcţie de resursele bugetare, când va fi ultima tranşă, subliniind că angajamentul de a dubla alocațiile va fi respectat de coaliție.

Ca referință, există o lege adoptată în Parlament, de pe vremea când majoritatea era deținută de PSD, conform căreia dublarea alocațiilor trebuie neapărat să se întâmple. Promisiunile lui Orban nu vin neapărat ca o favoare, ci ca o confirmare a faptului că se va respecta legea, detaliu care nu mai este de mult timp o certitudine în țara noastră.

”Coaliţia îşi menţine angajamentul de a realiza dublarea alocaţiilor conform legii. Am stabilit să crească alocaţiile. Următoarea creştere va fi la 1 ianuarie 2022, aşa cum este amendamentul la Legea de adoptare a OUG, care a trecut de Senat şi este în dezbatare la Camera Deputaţilor”, a declarat, luni, seară, Ludovic Orban, după şedinţa coaliţiei.

Deși nu este foarte clar ce grupări politice ar putea ataca decizia creșterii alocațiilor pentru copiii români la Curtea Constituțională a României, șeful PNL a făcut o mențiune și pe marginea acestui subiect. ”Am discutat şi despre această eventualitate. În cazul în care va fi atacată, Guvernul trebuie să fie pregătit să emită OUG”.

În același context, Orban a precizat că vor exista în continuare cinci tranşe de creştere a alocaţiilor. Prima tranşă va fi la 1 ianuarie 2022, urmând să se decidă, în funcţie de resursele bugetare, când va fi ultima tranşă. ”Dar vor creşte alocaţiile”, a insistat fostul premier.

Aceste afirmații vin la câteva zile după ce Florin Cîțu a spus că nu este exclusă posibilitatea adoptării unei ordonanțe de urgență prin care să amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Practic, rolul respectivului document ipotetic este de a contrazice legea pe care am menționat-o mai sus. ”Colegii mei din coaliţie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre o singură creştere a alocaţiilor, la începutul anului. Care va fi dinamica, va fi prin amendamente în Parlament, dacă nu le fac la timp, atunci va trebui o ordonanţă de urgenţă prin care să prorogăm. Nu de alta, dar nu vom avea în buget și atunci vom avea o problemă bugetară”, a afirmat șeful Guvernului.