Donald Trump își face propriul ”Facebook”. Câți bani a strâns deja pentru rețeaua de socializare

De aproximativ un an, Donald Trump este absent de pe toate rețelele de socializare. Conturile sale au fost închise în fiecare colț al internetului, pe Facebook, Twitter sau Instagram. Acum, își creează propria alternativă.

În pregătirea pentru următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite ale Americii, Donald Trump a început să strângă fonduri pentru propria rețea de socializare. Până la această oră, a atras o finanțare de aproximativ un miliarde de dolari de la un grup de investitori neidentificați. Dacă totul merge bine, iar ambițiile sale se materializează, fostul președinte american speră să-și listeze platforma la bursa de pe Wall Street.

Donald Trump rămâne un brand relevant

Donald Trump continuă să fie unul dintre cei mai relevanți lideri politici din Statele Unite ale Americii. Din acest motiv, are mari șanse să câștige următoarele alegeri prezidențiale. Puterea brandului său personal este și principalul argument pentru care a obținut o finanțare de asemenea anvergură, conform Reuters.

Alternativa la Facebook gândită de Trump va fi intitulată TRUTH Social și are mari șanse să ajungă online înainte de finele acestui an. Digital World Acquisition Corp (DWAC.O), firma de achiziții care va înregistra la bursă Trump Media & Technology Group Corp prin listarea acesteia la New York, a declarat că va oferi până la 293 de milioane de dolari parteneriatului cu afacerea media a lui Trump, ducând totalul fondurilor atrase la aproximativ 1,25 miliarde de dolari.

Este important de reținut că oamenii din spatele acestor fonduri fabuloase rămân un mister. Acest miliard de dolari va fi strâns printr-o tranzacție de investiții private în capitaluri publice (PIPE) de la ”un grup divers de investitori instituționali”, au declarat Trump Media și Digital World într-un comunicat. Ei nu au răspuns solicitărilor de a numi investitorii.

În mod previzibil, unii investitori rămân sceptici în a se asocia cu Donald Trump, chiar dacă prin astfel de finanțări anonime speră să profite de pe urma realegerii sale la Casa Albă.