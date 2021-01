Digi dă telefoane la zero lei: toți românii trebuie să știe cum pun mâna pe ele chiar acum

Când vine vorba de prețuri, grupul Digi | RCS-RDS reușește să le ofere pe unele dintre cele mai bune din România, mai ales la abonamente. Dar nu stă rău nici la telefoane, cum e cazul acum.

Surprinzător sau nu, Digi | RCS-RDS încă are în ofertă telefoane cu butoane. Sunt excelente pentru bunici care n-au de ce să se complice cu un smartphone cu ecran tactil. Dar dacă vrei un smartphone, și acolo poți profita de oferta cu zero lei.

Ideea e simplă: iei telefonul și plătești, în factură, rata pentru el. Un Motorola E6S costă 37 de lei pe lună. Are un ecran de 6,1 inci HD, cameră de 13 megapixeli și una de selfie de 5 MP. Bateria este de 3.000 mAh.

Sau poți lua de la Digi | RCS-RDS un Nokia 2.4 cu 45 de lei pe lună. Are baterie de 4.500 mAh, ecran de 6,5 inci HD+, o cameră de 13 MP și una de selfie de 5 MP.

Tot de la Motorola e disponibil și modelul E7 Plus cu 49 de lei pe lună. Are ecran de 6,5 inci HD+, 64 GB spațiu de stocare, dar și-o baterie imensă: 5.000 mAh. Stă bine și pe camere cu două: 48 MP și 2 MP, iar cea de selfie are 8 MP.

Telefoane Samsung cu zero lei la Digi | RCS-RDS

De la Samsung ai un A20E cu 54 de lei pe lună. Modelul vândut de Digi | RCS-RDS are ecran de 5,8 inci, 32 GB spațiu de stocare și baterie de 3.000 mAh. Alt Samsung, tot cu preț mic, e M11. Costă 58 de lei pe lună și are ecran de 6,4 inci, 32 GB spațiu de stocare, trei camere foto și o baterie de 5.000 mAh.

În fine, Digi | RCS-RDS are și un Xiaomi Redmi 9 la 54 de lei pe lună. Ecranul e de 6,53 inci, 32 GB spațiu de stocare, dar și 4 camere. Dar să vezi bateria: 5.020 mAh, ca să ai autonomie pentru tot ce-ai nevoie. În fine, ai ce alege, dacă vrei să schimbi telefonul.