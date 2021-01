Se dă gratis la Digi chiar acum: anunțul momentului pentru români

Dacă vrei să profiți de o ofertă excelentă, acum la începutul anului, Digi | RCS-RDS a venit cu anunțul deosebit.

Digi | RCS-RDS promite tuturor clienților două luni de conținut premium pentru care altfel ar trebui să plătească. Astfel, toți abonații de la Digi vor avea acces gratuit, timp de două luni, la extraopțiunea Film Now. Această veste bună vine după ce, spre finalul lui 2020, abonații s-au putut bucura de gratuitate pentru televiziunile 4K din grilă.

Această nouă campanie are ca slogan sintagma „Film WOW” și se va desfăşura în perioada 11 – 24 ianuarie, notează Impact.ro. Asta înseamnă că toți românii care își vor activa extraopțiunea în intervalul de timp menționat anterior se vor bucura de beneficiile acestei oferte fără a plăti niciun ban, timp de două luni de zile.

După ce perioada respectivă expiră, costul acestei opțiuni va fi de trei lei pe lună. Dacă nu vrei să mai continui după cele două luni poți dezactiva extraopțiunea din contul online. Important de menţionat este că această ofertă nu va fi disponibilă în punctele de lucru din ţară sau telefonic, aceasta fiind valabilă exclusiv online.

Pe aplicația Film Now ppţi urmări cele mai noi și interesante filme. Luna aceasta vei regăsi printre noutăţi filmele Noah (pe 15 ianuarie de la 21:50), The Wedding Guest (pe 22 ianuarie de la 22:20), Neighbors 2: Sorority Rising (pe 23 ianuarie de la 20:00), Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (pe 30 ianuarie de la 21:50) sau Tower Heist (pe 31 ianuarie de la 20:00).

Vestea pentru 2021: dai mai puțin pe roaming în rețeaua Digi | RCS-RDS

Înainte de finalul anului, grupul Digi | RCS-RDS a anunțat noile tarife pentru 2021. Astfel, utilizatorii telefonie mobile vor beneficia de tarife și mai avantajoase la apelurile primite în spațiul european și la datele mobile efectuate în roaming.

Tariful pentru date în spațiul UE și Spațiul Economic European (SEE) se va reduce cu aproximativ 21 %, de la 1,4 EUR / GB la 1,1 EUR / GB. Totodată, tariful pentru apelurile de voce primite în spațiul european se va diminua de la 0,0079 EUR / minut la 0,0076 EUR / minut. Prețurile sunt fără TVA.