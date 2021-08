Dexter: New Blood, un final spectaculos al unuia dintre cele mai bune seriale: când îl vei putea vedea

Dexter: New Blood ar putea rămâne o serie limitată, a dezvăluit recent președintele rețelei Showtime, Gary Levine.

„Dexter este o bijuterie pentru Showtime”, a spus Levine.

El a adăugat: „O numim o serie limitată, dar regulile spun că nu poate fi o serie limitată dacă provine de la un serial care a fost difuzat de mult timp. Așa că îl numim un eveniment special. Pentru mine este o reinterpretare a lui Dexter și un final adecvat pentru un sezon strălucitor”, conform Deadline.

Levine a dezvăluit că, deși se concentrează asupra faptului că seria limitată este un sfârșit pentru Dexter, un spin-off nu este de neglijat.

„Seria este atât de specială pentru rețeaua noastră și pe asta mă concentrez acum. Să o facem grozavă”, a continuat Levine.

Dexter: New Blood apare în octombrie

Serialul, care a avut premiera în 2006, prezintă viața lui Dexter Morgan (Hall), un analist de sânge pentru Departamentul de Poliție din Metro Miami și un criminal în serie. El se ocupă de laboratorul criminalistic, unde beneficiază de toate cunoștințele pentru a avea o acoperire perfectă și pentru a nu fi demascat. În realitate, Dexter este un criminal meticulos (un monstru precum și el admite) care își satisface setea de sânge în timpul nopții. La adăpostul întunericului el urmărește și apoi omoară criminalii pe care legea nu-i poate atinge, totul cu grijă și determinare.

Dexter este un serial bazat pe romanul scris de Jeff Lindsay în 2004, intitulat „Darkly Dreaming Dexter”.

New Blood revine după finalul seriei care l-a văzut pe Morgan părăsind Sunshine State și locuiește acum în micul oraș fictiv Iron Lake, New York, ascuns sub pseudonimul Jim Lindsay.

New Blood a fost anunțat de Showtime în octombrie.

În ultima perioadă, seriale au acaparat divertismentul și asta pentru că îți creează un univers paralel în care te poți integra ușor, în care să fii ceea ce nu ești în viața reală. Și-ți oferă o doză de relaxare.

Serialele polițiste sunt cele care captează cel mai mult atenția și nu e greu de înțeles, având în vedere că acțiunea, suspansul și dramele sunt la ordinea episoadelor. Dexter este un serial bine regizat, iar scenariul este inspirat și are la bază umorul negru. Da, nu e chiar despre viața de polițist, de criminalist, dar înveți și despre cele două. Din sfera aceasta mai sunt producțiile CSI (Miami, New York).

Dexter e însă un serial destul de dur și îți trebuie un anume simț al umorului să poți aprecia unele situații, mai ales că ele implică diverse cazuri, nu tocmai des întâlnite.