În ultima perioadă, seriale au acaparat divertismentul și asta pentru că îți creează un univers paralel în care te poți integra ușor, în care să fii ceea ce nu ești în viața reală. Și-ți oferă o doză de relaxare.

Oată cu lansarea platformei Netflix și în România, în 2016, serialele au avut un impact major asupra oamenilor, care atunci când ajung acasă după o zi plină, de muncă sau facultate, au nevoie să se refugieze într-un loc în care să uite de grijile cotidiene.

Personal aleg serialele în funcție de tema abordată și nu, nu pentru că sunt însetată de cunoaștere, ci pentru că, leneșă fiind, vreau să îmi ușurez munca de a fi la curent cu diverse, după actori. Pentru că, da, pot fi captată mult mai ușor dacă e vreun Făt-Frumos în distribuție sau după recomandările prietenilor.

Nu de puține ori am observat că serialele, în general, tratează un domeniu de activitate, domenii pe care ne chinuim să le învățăm în facultate. Partea amuzantă este că din seriale înveți chiar mai mult decât o faci la școală și o faci și din plăcere. Aici mă refer la partea practică, nu teoretică, pentru că filmele, în general, oferă exemple concrete și situaații inedite.

Am făcut o listă de seriale pe care le-am urmărit, seriale care tratează diverse domenii de activitate, și care înglobează perfect partea practică a unor domenii de activitate. Bonusul este că înveți ușor, fără stres și fără presiune, înveți cumva involuntar și poți să aplici unele metode și în cazurile reale. Și tot un bonus e că am pus câteva filme, pentru că domeniul PR-ului a fost mai bine tratat în ele.

Cel mai bun serial ca să înveți cât de cât jurnalism: Newsroom

Serialul Newsroom este recomandat de profesorii de la facultățile de jurnalism și asta pentru că, odată ce începi să-l urmărești, vei fi prins într-o redacție de știri, redacție care se confruntă cu fel și fel de situații, de la breaking news-uri până la discursuri politice. Atenția îți este captată încă din primele minute ale primului episod. Drama creată de Aaron Sorkin te aruncă în culisele programului de știri realizat de rețeaua de televiziune fictivă ACN, care pornește într-o misiune aproape imposibilă de a face știri „așa cum trebuie“, în ciuda obstacolelor care apar pe drum sau chiar a împotrivirii celor din conducere.

Will McAvoy este prezentatorul programului de știri și Mackenzie, producătorul, cea care trezește în Will dorința de schimbare, dorința de a avea ceva de spus, indiferent de consecințe și dorința de a fi unul dintre puținii jurnaliști care preferă să prezinte știrile așa cum vin, fără să le „înflorească“ sau „îndulcească“.

Scenariul este extrem de relevant pentru viitori jurnaliști, pentru că trezește în tine dorința de a schimba lumea, de a face lucrurile altfel decât se fac în prezent și îți inserează în minte ideea că tu poți „să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume“. În mare, serialul tratează teme politice din timpul celor două mandate ale președintelui american Barack Obama și situațiile cu impact major asupra publicului, însă mușamalizate de politicieni.

Echipa redacției investighează și întorc posibilitățile pe toate părțile, astfel încât oamenii să își ia doza necesare de informare și să acționeze în consecință, dacă este cazul.

Cel mai inspirat serial ca să afli ceva despre avocați și Drept: Suits

Când eram mică visam să devin avocat, iar când am văzut acest serial parcă mi-a părut rău că nu am făcut ceva în acest sens. Perechea de avocați carismatici Harvey Spector – Mike Roose creionează un univers în care dreptatea învinge mereu, indiferent de clasa sau statutul social. Umorul fin, ambiguitatea, incertitudinea și personajele bine construite sunt condimentele care au realizat rețeta de succes a serialului.

În prima fază, mi-a atras atenția Mike Roose, un tânăr inteligent pe care anturajul și condiția socială nu l-au ajutat să urmeze dreptul. Printr-o situație total neașteptată, acesta se întâlnește cu Harvey Spector, cel mai râvnit bărbat și avocat din oraș, care, printr-o coincidență, își căuta un asociat. După ce Mike l-a convins pe Harvey să-i dea o șansă, chiar dacă nu avea studii în domenii, tânărul neinițiat a câștigat simpatia celor din firmă.

Călătoria celor doi este presărată cu situații neașteptate, cazuri aparent imposibil de rezolvat și oameni de toate tipologiile.

Inițial am urmărit filmul pentru cei doi, pentru că, să fim serioși, nu sunt deloc de alungat din casă, însă felul în care ies din diverse situații și modul în care tratează problema dreptății, indiferent de mijloace sau resurse, sunt lucrurile care te țin cu ochii în monitor.

Pe scurt, cel mai bun serial despre publicitate: Mad Men

Dacă vrei să îți construiești o carieră de succes în domeniul publicității sau, pur și simplu, vrei să fii informat de modul în care se învârt lucrurile în această sferă de activitate, Mad Men este sursa principală de informare. În centrul acțiunii se află Don Draper, cel mai misterios angajat al unei agenții de publicitate, dar, totodată, cel mai talentat și capabil om din întreg personalul. Acțiunea fimului are loc prin anii 1960 în New York, când Don caută să readucă atmosfera socială și portul oamenilor din deceniile trecute.

Domeniul publicității este unul vast și, poate, unul dintre cele mai căutate domenii de activitate. Totodată, nu este unul ușor, creativitatea fiind cuvântul care definește activitatea de publicist. Serialul aduce în prim-plan situații practice, exemple concrete și tipologii de oameni cu care dai piept în practicarea acestei meserii, fiind un prim reper după care îți poți ghida următorii pași.

Cel mai bun serial despre politică nu poate fi altul decât: House of Cards

Da, știu, politica poate fi un domeniu ambiguu, exemplele sunt destule. Însă House of Cards a făcut puțină lumină în percepția mea asupra politicii, de aceea consider că este un serial din care chiar ai ce învăța. Mulți dintre noi nu avem minimul discernământ să facem un plan pe un an sau pe o săptămână, ce să mai vorbim despre a urmări un scop major.

În „House of Cards“, Frank are un plan, iar fiecare favor pe care îl face sau îl cere e doar un pas pentru atingerea unui scop final și măreț.

Povestea în sine te familiarizează cu culisele politicii americane (ale cărei nuanțe se păstrează în aproape orice republică parlamentară), iar suspansul și situațiile inedite nu pot lipsi dintr-o astfel de poveste. Pot spune că, din vizionarea episoadelor, am învățat trei mari lucruri: întotdeauna există un scop măreț pentru care merită să lupți; trebuie să ai mare grijă la tovarășii pe care ți-i alegi să mergi la drum și cu care vrei să construiești lucruri; și, mai ales, e foarte important să duci lucrurile până la capăt.

Serialul despre medicină care o face să pară spectaculoasă și dramatică: Grey’s Anatomy

Pentru mine medicina este un domeniu al extratereștrilor. Când aud oameni care vor să urmeze medicina în capul meu sună: „tu nu vrei să mai ai viață socială?“. Ei bine, misterul a fost cât de cât elucidat când am văzut câteva seriale care nu au făcut decât să mă introducă în viața de zi cu zi a medicilor și situațiile cu care aceștia se confruntă.

Lecțiile de viață, respectul, putere, dragoste, și, mai ales, pacienții care cer ajutorul medicilor sunt lucrurile care au făcut ca un simplu om ca mine să înțeleagă, cât de cât, alegerea celor care sunt hotărâți să urmeze medicina.

M-am oprit asupra serialului „Grey’s Anatomy“, un serial care te prinde și care te ține cu sufletul la gură. Relațiile dintre personaje sunt umane și întortocheate, iar bonusul este că rămâi și cu câteva cunoștințe medicale.

Este genul de serial care te prinde și te face să te îndrăgostești de toate personajele și asta pentru că soluțiile pe care le găsesc pentru a depăși obstacolele sunt mereu bine gândite și pe care și tu le poți folosi.

Două seriale bune despre lumea poliției: Dexter și Lucifer

Serialele polițiste sunt cele care captează cel mai mult atenția și nu e greu de înțeles, având în vedere că acțiunea, suspansul și dramele sunt la ordinea episoadelor. Am început cu Dexter, despre care am o părere foarte bună, fiind un serial bine regizat, iar scenariul este inspirat și are la bază umorul negru. Da, nu e chiar despre viața de polițist, de criminalist, dar înveți și despre cele două. Din sfera aceasta mai sunt producțiile CSI (Miami, New York).

Dexter e însă un serial destul de dur și îți trebuie un anume simț al umorului să poți aprecia unele situații, mai ales că ele implică diverse cazuri, nu tocmai des întâlnite.

Tot cu polițiști este și Lucifer, un serial care te prinde. Deși se crede a fi un serial polițist, în care detectivul Deker încearcă să facă dreptatea victimelor criminalilor, odată cu venirea în decor a lui Lucifer, fiul căzut al lui Dumnezeu, povestea capătă și o tentă romantică, în care dragostea este ținută în frâu de cei doi.

În urma unei situații neașteptate, Deker și Lucifer devin parteneri și rezolvă cu succes cazurile nu tocmai ușoare. Ajutată de puterilor supranaturale ale lui Lucifer, Deker își duce la bun sfârșit sarcinile.

Un film excelent despre PR (și distorsionarea realității): Thank you for smoking

Filmul Thank you for smoking are la bază lobby-ul făcut de Nick Taylor (Aaron Eckhart), purtătorul de cuvânt al companiei „Big Tobacco“, un tip care-și câștigă pâinea apărând drepturile fumătorilor și ale producătorilor de tutun. Nick n-are o slujbă chiar ușoară, deoarece se confruntă cu cei care militează pentru interzicerea fumatului și cu un senator oportunist (William H. Macy) care vrea să pună etichete cu semnul otrăvii pe țigări.

Filmul e fix zicala „scopul scuză mijloacele“ și arată cum acționează un om de PR, când trebuie să apere interesele clientului său. Plin de situații emoționante, dar și amuzante, deschide perspective și schimbă percepții asupra a ceea ce înseamnă acest domeniu de actvitate. Din aceeași sferă, despre manipulare și discurs public, poți încerca Wag the Dog.

Am zis de producțiile acestea că te învață despre viață, dar să știi că vin cu drama lor la pachet. Sunt producții care trebuie să și impresioneze publicul, eventual să-l facă să plângă, deci e de înțeles. Îți recomand însă să le vezi, poate chiar te ajută să descoperi noutăți pentru dezvoltarea ta profesională sau să știi ce faci cu facultatea.

Autor: Nicoleta Apostol