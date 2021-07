Descoperirea din Egipt care te ajută să vezi istoria cu alți ochi: nu ar fi trebuit să fie acolo

Arheologii au dezgropat un naufragiu vechi de 2.200 de ani în Marea Mediterană care s-a scufundat după ce a fost lovit de blocuri în cădere, în timp ce templul lui Amon a fost distrus într-un cutremur. Iată de ce este specială descoperirea din Egipt.

Epava a fost descoperită împreună cu rămășițele dintr-o zonă funerară, sub vechiul oraș Heracleion, care a căzut în apă după ce a fost distrus de cutremure în urmă cu aproape 1200 de ani. Experții au observat că nava, cunoscută sub numele de galeră rapidă, are o lungime de 25 de metri și a fost construită ca pentru navigarea pe râul Nil.

De asemenea, au găsit o navă mare și alte dovezi că „nava a fost construită în Egipt”, potrivit unui comunicat al Ministerului Egiptean al Turismului și Antichităților, postat pe Facebook. Nava s-a scufundat „ca urmare a prăbușirii templului și blocurilor uriașe care au căzut peste el în secolul al II-lea î.Hr. Din cauza unui cutremur devastator, căderea acestor blocuri de piatră a contribuit la menținerea navei pe canalul adânc, acum umplut cu resturi”, se arată în declarație.

„Această descoperire ilustrează prezența negustorilor greci care locuiau în acel oraș”, au declarat autoritățile pentru Reuters, menționând că și grecii au locuit acolo în timpul dinastiilor faraonice târzii. „Și-au construit propriile sanctuare aproape de imensul templu din Amon. Acestea au fost distruse simultan, iar rămășițele lor se găsesc amestecate cu cele ale templului egiptean”.

Descoperirea din Egipt nu ar fi trebuit să fie acolo, în mod normal

Cercetătorul principal și președintele Institutului European de Arheologie Subacvatică Franck Goddio, a spus într-o declarație că descoperirile de galere rapide din această perioadă sunt „extrem de rare”. Este una dintre singurele două nave supraviețuitoare construite în acest mod: prima, Marsala, construită în 235 î.Hr., a fost descoperită în 1971 în Sicilia, potrivit Artnet.

Descoperirea epavei, împreună cu rămășițele unei zone funerare, a fost găsită folosind un nou tip de sonar. În zona funerară, experții au descoperit ceramică elaborată și o amuletă de aur a zeului egiptean Bes, adesea asociată cu nașterea, fertilitatea, sexualitatea, umorul și războiul.

Se crede că Heracleion se afla în centrul comerțului mediteranean cu mai bine de o mie de ani în urmă. Orașul Heracleion, casa templului Cleopatrei, a fost unul dintre cele mai importante centre comerciale din zona mediteraneană înainte ca acesta să dispară în ceea ce este acum Golful Aboukir.

Înainte ca Alexandria să fie fondată de Alexandru cel Mare în 331, Thônis-Heracleion era cel mai mare oraș port din Egipt. Orașul s-a prăbușit în mare în urmă cu aproximativ 1.200 de ani, în jurul anului 800 d.Hr., probabil din cauza unei serii de cutremure care, în cele din urmă, l-au împins în mare.

Heracleion, uneori cunoscut sub numele de Thônis-Heracleion, a fost redescoperit de arheologi și de Institutul European de Arheologie Subacvatică la începutul secolului XXI, iar experții îl analizează de atunci. Unii i-au dat porecla „Atlantida Egiptului”. În 2019, arheologii au descoperit ruinele unui templu subacvatic din oraș, situat în largul coastei de nord a Egiptului.