Descoperire unică în arheologie. Adevărate comori ascunse de 2.000 de ani în tunelurile de sub o piramidă aztecă

Oamenii de știință au reușit să facă o descoperire unică în arheologie după ce au găsit comori care datează de peste 2.000 de ani. Află unde erau ascunse aceste artefacte și cum de nu au fost găsite până acum.

Teotihuacan este un oraș din Mexic și este renumit pentru piramidele sale aztece. Arheologii au descoperit un tunel secret sub una dintre cele mai faimoase piramide ale locului. Această piramidă se numește Piramida Lunii, iar timp de 2.000 de ani, tunelul de sub ea a rămas ascuns de oameni. Piramida Lunii este a doua cea mai mare construcție a orașului antic.

Cea mai mare structură a orașului este Piramida Soarelui, iar arheologiic consideră că tunelul descoperit este similar cu alte monumente din Teotihuacan. Tunelul poate reprezenta o cale către sistemul de credințe ale popoprului Teotihuacan. Acest grup de construcții vechi de peste 2.000 de ani a existat înainte de sosirea lui Cristofor Columb în America și se crede că exista chiar înainte de apariția poporului aztec, care a locuit ulterior în zona respectivă.

În mijlocul orașului se află o piață centrală numită Plaza de la Luna, sau „piața lunii”. De acolo, un pasaj secret se întinde de la piață până la Piramida Lunii. Este îngropat la 10 metri adâncime și are o lungime similară cu cea a unui atuobuz. Pasajul subteran este similar cu alte tuneluri care au fost descoperite, la fel ca și în cazul tunelului care se află sub Templul Șarpelui.

În cazul Piramidei Soarelui, arheologii au putut găsi un tunel în rocă despre care credeau inițial că este o peșteră naturală. Ulterioarele investigații i-au determinat pe arheologi să găsească acolo o cameră sculptată, iar în spatele ei, urmele a 17 ziduri construite de către azteci pentru ca nimeni să nu poată intra în tunel.

O descoperire unică în arheologie a fost efectuată în Mexic

Peste 100.000 de obiecte au fost găsite acolo, dintre care pot fi enumerate obiecte din ceramică, unelte și arme. Pentru a se putea ajunge acolo, au fost excavate peste 1.000 de tone de sub pământ aflate sub piramidă. Artefactele găsite au fost neatinse de aproape 2.000 de ani. Obiectele în cauză erau așezate în semn de ofrandă adusă zeilor.

Tunelul găsit sub Piramida Lunii este inaccesibil momentan, iar acesta a fost descoperit de către arheologi în timp ce studiau piața centrală a orașului. Aceștia au folosit radare dotate cu tehnologie care le permite să privească sub suprafața solului și care măsoară formele și distanțele de sub pământ.

Piramida Lunii a fost probabil folosită pentru sacrificii umane și alte ceremonii religioase. Rămășițele umane au fost găsite în interiorul mormintelor piramidale, dar cu toate acestea, nu este clar pentru ce ar fi putut fi folosit tunelul. Arheologii au plănuit să continue explorările pentru a determina scopul tunelului, dar și să vadă dacă acolo există mai multe artefacte. În perioada poporului aztec, în Teotihuacan locuiaul aproximativ 125.000 de oameni.