Dacia de senzație: modelul sport de vis care ar face de râs chiar și un BMW

După lansarea celor trei noi modele, Dacia mai are în plan câteva până în 2025, inclusiv un SUV mai mare. Dar Duster ar putea trece printr-o transformare interesantă.

Când vine vorba de mașini sport, Renault are deja un Sandero RS disponibil până acum doar în America de Sud. Sandero RS a fost lansat, inițial, în 2015. În 2017 a ajuns pe piață o nouă versiune, iar în 2020 va fi încă una.

Renault Sandero RS pentru 2020 arată ceva mai sportiv decât orice mașină Dacia ai mai văzut. Ca motorizare, folosește un motor de 2.0 litri de 148 CP și are un cuplu de 205 Nm, când e alimentat cu etanol, și are 143 CP și un cuplu de 201 Nm când e pe benzină. Are o cutie cu șase viteze și accelerează de la 0 la 100 de km/h în 8 secunde. Poate atinge o viteză maximă de 202 km/h.

Următorul pas ar fi un Duster RS. În urmă cu patru ani, Patrice Ratti, fostul director Renault Sport, a lăsat să se înțeleagă că nu exclude așa ceva. „De fiecare dată când Renault lansează o mașină nouă, noi, cei de la Renault Sport, ne întrebăm dacă este potrivită pentru o asemenea schimbare. Nu cred că vom dezvolta un MPV RS, de exemplu. Dar un SUV, un sedan sau un hatchback, de ce nu?”, a spus acesta.

Dacia Duster RS – mașină sport spațioasă care ar concura și cu modele de la producători ca BMW, Audio sau Porsche

În prezent, cea mai puternică versiune de Dacia Duster are un motor TCe de 150 CP. Un motor mai mare, eventual de 2 litri, cu turbo, ar putea duce mașina către 200 CP. Un entuziast și-a imaginat încă din 2017 cum ar arăta așa ceva. Vorbim de-o mașină sport, eventual Duster III de acum, construită pe platforma CMF-B și capabilă să ia ochii oricui în trafic sau pe circuit.

Până vom vedea așa ceva de la Dacia sau Renault, sunt alții care experimentează. Compania germană Prior Design a venit cu propria viziune asupra acestui model de Duster. Demersul acesta te face să uiți de mașinile „cuminți” ale Dacia și Renault și să speri la mai mult de la mașina ta. Totul începe de la caroserie: e mai agresivă, cu un design în care se confundă elementele de off road cu cele de mașină premium. Apoi, anvelopele au fost înlocuite cu unele excelente pentru terenul accidentat, înzăpezit sau chiar plin de gropi.