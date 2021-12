Dacă vă era dor de o comedie romantică, „I Want You Back” ar putea fi compromisul ideal

Comediile romantice au fost, sunt și, cel mai probabil, vor fi mereu apreciate de un anumit segment de public. Așadar, „I Want You Back” vine să hrănească pofta de romantism, adăugând și un pic de umor.

Prime Video a lansat primul trailer al comediei romantice, „ I Want You Back”, unde îl vom putea vedea pe Charlie Day (din „ It’s Always Sunny In Philadelphia”), în rolul lui Peter, dar și pe Jenny Slate (din „Big Mouth”), în rolul Emmei.

Ce se întâmplă în „I want You Back”

Emma și Peter par să trăiască vieți perfecte, ambii fiind pe punctul de a se căsători cu oamenii ideali pentru ei (sau așa se crede). Acțiunea se complică în momentul în care atât Emma, cât și Peter sunt părăsiți de partenerii lor – în aceeași zi.

Observând că foștii lor parteneri și-au refăcut cu repeziciune viețile, cu alte persoane, cele două personaje principale pun la cale un plan pentru a-i recâștiga pe cei doi. În mod evident, planul nu numai că nu funcționează, însă scoate la iveală o altă intrigă care, în cele din urmă, dă sens filmului.

Desigur „I Want You Back” este acel gen de film pe care-l ghicești încă din trailer. Cu alte cuvinte, te uiți la câteva cadre și știi cum se va termina, întrucât majoritatea filmelor de comedie „ușurele” sunt create pe același tipar.

Cu toate astea, comedia romantică de față poate să servească drept timp de relaxare pentru creier. Dacă ești prea obosit sau stresat pentru a urmări ceva „greu” sau „intens”, „I Want You Back” poate reprezenta respiro-ul perfect dat unui creier surmenat.

Filmul va fi lansat pe Amazon Prime, în data de 11 februarie 2022.

În cazul în care nu v-ați prins cum se va încheia această comedie, ori vreți poate să vă testați puterea de intuiție, notați data în calendar și dați acestui film o șansă.