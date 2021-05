Cybertruck-ul de la Tesla a ieșit pe străzi. Și deja a încălcat reguli de circulație

Tesla și-a scos prototipul Cybertruck pentru o plimbare prin New York în acest weekend, înainte de episodul CEO-ului Elon Musk din emisiunea de pe SNL.

Producătorul de mașini electrice a postat pe Twitter un videoclip cu Cybertruck care conducea sâmbătă prin Radio City Music Hall. Camionul electric poate fi văzut în clip cu farurile foarte intense care ar irita cu siguranță pe oricine conduce în fața vehiculului.

Camionul a fost reperat și vineri, când circula prin Times Square și întoarcea capul pietonilor din zonă. Dar, deși Cybertruck a fost cu siguranță senzația weekend-ului în New York, se pare că această primă călătorie nu a respectat întocmai legile de circulație din oraș.

În primul rând, toate vehiculele din statul New York trebuie să aibă oglinzi laterale exterioare, potrivit New York Department of Motor Vehicles. Cybertruck nu are niciuna. În schimb, se bazează pe un sistem intern de cameră laterală, conform InsideEVs. De asemenea, farurile puternice ale camionului electric al Tesla nu sunt legale, conform legislației statului NY.

În ciuda reclamei pe care CEO-ul Tesla vrea s-o facă Cybertruck-ului, nu este încă clar când va fi lansat. Musk a scris anterior că data lansării pickup-ului electric va fi probabil cândva în 2021.

Acest lucru este destul de vag – și cunoscând istoria Tesla și a lui Musk cu respectarea termenelor anunțate public – ar trebui să mai așteptăm lansarea Cybertruck.

Cum arată noul design al interfeței Cybertruck-ului de la Tesla

Șeful designului interfeței utilizatorului de la Tesla a părăsit compania – iar pe drumul acestuia spre ușă a dat presei câteva imagini picante și videoclipuri ale interfeței de interacțiune a viitorului și ale popularului Cybertruck.

Pawel Pietryka a fost angajat la compania de mașini electrice a lui Elon Musk din 2016 și acum și-a fondat propria firmă de design numită Moderne Grafik Anstalt. Acum, portofoliul afișat pe site-ul web al noii firme a inclus câteva imagini deja cunoscute ale produselor existente, cum ar fi aplicațiile Tesla – amestecate cu câteva imagini complet noi ale interfeței Cybertruck.

Un scurt videoclip, de exemplu, prezintă o interfață de utilizator simplă, cu animații 3D care fac tranziția la o hartă.