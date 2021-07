Cum va arăta săptămâna de lucru în viitor: avantajele și dezavantajele weekend-ului de trei zile

Săptămâna de lucru de patru zile sau un program de lucru comprimat este un aranjament în care o companie sau o instituție își lasă angajații să lucreze sau chiar elevii să frecventeze școala, pe parcursul a patru zile pe săptămână. Acest aranjament poate face parte dintr-un program de lucru flexibil și este uneori folosit pentru a reduce costurile. Cu toate acestea, o săptămână de patru zile poate fi, de asemenea, un program fix de lucru.

Conceptul de săptămână de muncă de patru zile începe să prindă avânt în unele țări, chiar și în cele care sunt cunoscute pentru „orele lungi” la birou. Nu a existat întotdeauna o săptămână de cinci zile de muncă, în urmă cu circa un secol fiind șase-șapte zile. Așadar, lucrurile se pot schimba în sensul acesta. Unii angajați din Coreea de Sud, care au norocul să lucreze pentru companii care oferă patru zile de muncă pe săptămână, spun că nu mai simt „tristețea” zilei de luni.

Așadar, la un secol după invenția weekend-ului, multe companii adaugă încă o zi liberă. Spre exemplu, de curând, cercetătorii din Islanda au descoperit că o săptămână de lucru de patru zile, fără o reducere a salariilor, a îmbunătățit bunăstarea și productivitatea angajaților. Timp de patru ani, cercetătorii au urmărit 2.500 de angajați care și-au redus săptămâna de lucru la 35 până la 36 de ore, potrivit unui studiu publicat de Autonomy, un grup de reflecție progresist, cu sediul în Regatul Unit. Ei au descoperit că „bunăstarea lucrătorilor a crescut semnificativ într-o serie de indicatori, de la stresul perceput și epuizarea, până la echilibrul sănătății și al vieții profesionale”.

Săptămâna de lucru de patru zile, preferată de angajați

În același timp, productivitatea a rămas aceeași sau s-a îmbunătățit pentru majoritatea angajaților, arată studiul. Participanții au lucrat în diverse locuri, cum ar fi spitale, școli sau birouri de servicii sociale. În Islanda, în medie, majoritatea angajaților lucrează 40 de ore pe săptămână și este ilegal să lucrezi mai mult de 13 ore pe zi. Când a început procesul, angajații au lucrat 40 de ore și ulterior au scurtat la 35. Participanții au spus că orele reduse le-au permis să se concentreze pe exerciții și socializare, ceea ce le-a îmbunătățit performanța la locul de muncă.

Asociația pentru Democrație și Autonomie Durabilă și-a desfășurat cercetările din 2015 până în 2019 în două studii la scară largă, care au monitorizat 2.500 de lucrători. Cercetătorii au observat că lucrătorii au trecut de la stres și epuizare la un „echilibru între viața profesională și viața personală” mai sănătos, potrivit studiului. Procesele au fost create ca răspuns la diferite sindicate și asociații care s-au angajat să vadă introducerea unei săptămâni de lucru de patru zile. Consiliul municipal Reykjavík și guvernul național islandez au comandat studiul.

Mai recent, Spania a anunțat un proiect pilot de trei ani, de 50 de milioane de euro, care ar permite companiilor să încerce să își reducă orele cu un risc minim, potrivit The Guardian.

„Cu săptămâna de lucru de patru zile (32 de ore), ne lansăm în dezbaterea reală a vremurilor noastre”, a declarat Iñigo Errejón, de la Más País, pe Twitter. „Este o idee al cărei moment a sosit”.

Mai mult, într-un material din martie, Bloomberg, citat de Hotnews, se povestește despre o companie din Berlin (Awin), care, la începutul pandemiei, a aplicat conceptul work from home. Cum a funcționat foarte bine și chiar a avut de câștigat, în ianuarie a decis să aplice săptămâna de muncă de patru zile, fără a tăia salariile și alte beneficii.

Unele țări deja aplică acest model de lucru

„Noi credem cu tărie că angajații fericiți, dedicați și echilibrați sunt mai productivi. Ei găsesc metode de a munci mai inteligent și sunt la fel de productivi”, spunea directorul executiv al companiei Awin, din Berlin.

De asemenea, conform site-ului de job-uri ZipRecruiter, ponderea postărilor care menționează săptămâna de patru zile s-a triplat în ultimii trei ani. Gigantul Unilever a început o perioadă de probă de un an pentru angajații din Noua Zeelandă, iar guvernul spaniol ia în considerare o propunere pentru subvenționarea companiilor care oferă patru zile pe săptămână. Chiar și Japonia, care are termenul karoshi – moarte din muncă până la epuizare – discută o propunere pentru a oferi angajaților o zi liberă în fiecare săptămână. Mai mult, potrivit The Washington Post, citat tot de Hotnews, premierii din Noua Zeelandă și Finlanda au lansat ideea unei săptămâni de lucru de patru zile.

Ideea nu este nouă, însă. A existat o mișcare publică pentru conceptul de patru zile de muncă în anii ’70, iar multe persoane credeau atunci că este inevitabilă aplicarea, dar impulsul acela s-a disipat ulterior. Muncitorii și mulți angajați care prestau muncă de birou mergeau la muncă 6-7 zile pe săptămână la finalul secolului XIX. Măcar mulți aveau duminica liberă. În 1926, Henry Ford a decis să ofere angajaților două zile libere în fiecare săptămână. Văzând beneficiile, la finalul deceniului următor majoritatea companiilor americane i-au urmat exemplul.

În Germania, sâmbăta a fost liberă din anii ‘60, în urma campaniilor sindicatelor care au mers pe ideea că cei mici (copiii) au nevoie să petreacă mai mult timp cu tații. Revenind, bineînțeles că ideea de patru zile de muncă nu este acceptată de unele persoane. Miliardarul Jack Ma, cofondator al gigantului Alibaba Group, este adeptul 996 – muncă de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, fiind vital pentru succesul pe termen lung.

Care sunt avantaje și dezavantajele săptămânii de lucru de patru zile

Printre avantajele lucrului de patru zile pe săptămână, putem enumera productivitatea crescută, interes și implicare mai mare din partea angajaților, reducerea emisiilor de carbon, întrucât oamenii s-ar deplasa mai puțin cu o zi la birou, dar și o creștere semnificativă a bunei dispoziții a angajaților și mai puțin stres.

Deși există, cu siguranță, multe avantaje pentru o săptămână de lucru de patru zile, există și câteva dezavantaje. Un studiu, cum ar fi cel care a implicat asistente medicale suedeze, a stability, în cele din urmă, că proiectul nu era rentabil. Implementarea unei săptămâni de lucru de patru zile poate fi dificilă, deoarece necesită sprijinul adecvat, tehnologia și cultura locului de muncă. În mod inevitabil, noile schimbări vor întâmpina unele provocări și dezavantaje.

Un alt studiu din Utah, care a înregistrat câteva rezultate fantastice de mediu, precum și beneficii pentru angajați și angajatori, a fost, de fapt, închis, din cauza satisfacției slabe a clienților. Clienții s-au plâns că nu au acces la serviciile guvernamentale cu birourile închise vineri. Pe de altă parte, utilizarea tehnologiei, precum chat-urile și site-urile web bazate pe inteligență artificială, ar putea rezolva probleme legate de satisfacția clienților, deoarece ar permite clienților un alt mijloc de asistență, mai degrabă decât să se bazeze pe membrii personalului de la birou.

Această tendință se aliniază cerințelor în schimbare ale forței de muncă pe o piață de muncă “fierbinte”. Economia a făcut ca lucrurile să devină mai simple unde și când dorești. Companiile au încercat ore de lucru la distanță (work from home), programe hibride, flexibile, distribuirea locurilor de muncă, săptămâni de lucru de patru zile, zile de cinci ore și alte initiative, pentru a spori fericirea angajaților și a păstra sau crește eficiența. Pentru mulți, a avea la dispoziție aceste opțiuni va asigura un echilibru mai sănătos între viața profesională și cea personală. Aceste tendințe se vor accelera rapid, pe măsură ce companiile recunosc că este un mod minunat și inteligent de a atrage și reține lucrătorii.