Ce trebuie să ai în vedere înainte de a alege să lucrezi remote din străinătate

În ultimul an, pe fondul crizei sanitare, foarte mulți angajați din întreaga lume au avut posibilitatea de a lucra de la distanță. Această tendință a fost atât de plăcută pentru unii dintre ei, încât vor să ducă totul la un alt nivel: să lucreze remote, din străinătate.

Sute de mii de români au avut ocazia de a experimenta în timpul pandemiei un alt model de lucru. Deși, înainte de coronacriză, joburile remote reprezentau un fenomen izolat pe piața muncii din țara noastră, momentul Covid-19 a schimbat radical situația.

Companiile nu au mai avut de ales și, acolo unde s-a putut, angajații au fost trimiși să lucreze de la distanță, pentru a fi respectate interdicțiile sociale implementate cu scopul de a limita răspândirea virusului în comunitate.

Sondajele arată că oamenii au fost mai productivi în perioada în care au lucrat de acasă, semn că managerii se temeau în mod inutil de faptul că business-ul se va prăbuși fără oameni în birouri.

Productivitatea angajaţilor a crescut de la implementarea muncii de acasă, arată circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat de PwC România în luna octombrie 2020.

De asemenea, 44% dintre respondenții sondajului Pwc spun că nivelul de productivitate a rămas constant în această perioadă.

“Pandemia ne-a arătat că lucrul de la distanţă la scară mare este realizabil şi îngrijorările cu privire la productivitate s-au diminuat pe măsură ce companiile au rezolvat problemele legate de implementarea tehnologiilor necesare. Ultimele luni au fost un test de rezistenţă şi un experiment pentru companii şi angajaţi pe care vedem că până acum le-au trecut cu bine. Prin urmare, este de aşteptat ca munca de la distanţă să fie aplicată de tot mai multe organizaţii pe termen lung. Acest fapt se observă din rezultatele sondajului având în vedere că mai mult de jumătate dintre respondenţi au introdus deja munca la distanţă pe durată nedeterminată”, a declarat Ionuţ Simion, country managing partner PwC România.

Dintre respondenţii care au menţionat creşterea productivităţii, 76% spun că principalul factor care contribuie la această evoluţie este majorarea timpului alocat muncii datorită lucrului de la distanţă, transmite PwC.

Pe lângă faptul că angajații au devenit mai productivi, se pare că au început să se simtă din ce în ce mai atrași de acest model de lucru. Sondajele recent efectuate arată că foarte mulți dintre angajații care au lucrat de la distanță pe perioada pandemiei, nu vor să renunțe la acest program flexibil.

Din contră, oamenii ar fi dispuși să renunțe la locul de muncă actual, dacă nu li se permite să lucreze în continuare remote, arată datele analizelor de piață efectuate în rândul salariaților din țara noastră.

Noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de munca. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondentii angajati ar alege un programul de lucru flexibil, in timp ce pentru 40% ar prima flexibilitatea in privinta locului din care muncesc, conform studiului EY „Work Reimagined Employee Surve.

54% dintre angajatii chestionati ar fi dispusi sa isi dea demisia, dacă firma la care lucrează nu e dispusă să țină cont de dorința lor de a lucra de la distanță, în continuare.

Claudia Sofianu, lider regional EY CESA, People Advisory Services, a declarat: „Oferirea unui program de lucru intr-un mediu hibrid este necesara si incontestabila de acum inainte. Intrebarile reale se refera la cum trebuie sa arate acest lucru in practica, pentru a raspunde asteptarilor grupului tinta de angajati si, in acelasi timp, pentru a indeplini si cerintele organizationale”.

Editia 2021 a studiului EY „Work Reimagined Employee Survey” a fost realizata in martie 2021 si a analizat 16.264 de raspunsuri din 16 tari si 23 de sectoare de activitate. „Milenialii” au reprezentat mai bine de jumatate din numarul total de respondenti.

Next level în munca remote – Să lucrezi din străinătate

Acestea fiind spuse, mulți dintre angajații români au de gând să ducă toată această situație la „next level”. Mai exact, au de gând să își păstreze joburi la companii din România, dar să lucreze de la distanță. De la mare distanță!

Mulți români se gândesc să se stabilească în străinătate, într-o destinație care să le ofere confort, dar să activeze profesional pentru o firmă din România, prin telemuncă.

Ei bine, această decizie pare simplu de adoptat, dar nu este nici pe departe așa. Are implicații atât de ordin legislativ, dar și de ordin economic, financiar și psihologic.

Iată cele mai importante aspecte pe care trebuie să le iei în calcul, dacă îți dorești să lucrezi de la mare distanță de casă

Asigură-te că angajatorul tău permite un astfel de model de lucru

Înainte de a face orice pas către marele tău vis, trebuie să te asiguri că politica firmei pentru care lucrezi în prezent permite angajaților să își desfășoare activitatea din străinătate. Ai fi surprins dacă ai afla cât de multe companii se opun acestui model de lucru. De ce?

Mulți manageri de la noi și, în general, din întreaga lume, evită să dea undă verde unei astfel de practici din rațiuni legate de securitate, mai ales dacă vorbim despre un job care are anumite implicații și care necesită asigurarea unor condiții înalte de securitate cibernetică.

Calculează-ți foarte bine bugetul

Poate că salariul din prezent îți permite să ai un anumit nivel de trai în România, dar nu la fel stau lucrurile în toate colțurile lumii. Ceea ce poți face în România cu 100 de euro nu mai poți face în Germania, de exemplu.

Înainte de a te decide să pleci, ia în calcul costurile traiului de zi cu zi din țara în care îți dorești să te muți. Dincolo de coșul zilnic, trebuie să ții cont și de facturile la utilități sau costul întreținerii unei mașini, abonamentul la internet și altele.

Taxele și impozitele din țara de destinație

Deși salariul tău poate părea suficient pentru a te întreține și a-ți plăti facturile, trebuie să ții cont că poți fi nevoit să achiți anumite taxe și impozite locale, în țara de destinație.

Informează-te cu privire la aceste potențiale costuri, pentru a nu fi pus în fața unei situații neplăcute.

Îți permiți mutarea?

Un alt aspect la care trebuie să te gândești este mutarea în sine. Cu siguranță nu vei pleca doar cu laptopul în rucsac. Prin urmare, ai grijă să întocmești un buget cât se poate de clar cu privire la costurile deplasării în sine.

Impactul asupra familiei și prietenilor

Dincolo de implicațiile materiale, probabil că nu vrei ca plecarea ta să fie percepută ca o ruptură de cei apropiați ție, fie că vorbim despre prieteni sau familie.

Prin urmare, ar fi indicat să porți discuții cu aceștia înainte de a decide să faci pasul. Deși cu toții ne trăim viața după propriile reguli și suntem stăpâni pe deciziile și acțiunile noastre, suntem ființe sociale și nu putem lua hotărâri fără să ne gândim la impactul pe care îl pot avea acestea asupra persoanelor dragi din jurul nostru.