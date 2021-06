Cum s-a jucat WhatsApp cu nervii tăi de-a lungul anului și cum caută să-și spele imaginea

Fie că ai migrat sau nu pe Signal sau Telegram, meriți o recapitulare a modului în care gigantul deținut de Facebook s-a jucat cu nervii tăi pe parcursul anului. WhatsApp a reușit să-i supere pe mulți și, în momentul în care și-a dat seama că e posibil să fi exagerat puțin, a căutat să ia ușor piciorul de pe pedală. Nu înseamnă, însă, că a tras și pe dreapta.

Îți spun din start că încă folosesc serviciile aplicației de mesagerie WhatsApp, deși am mulți prieteni care au migrat către alte aplicații de acest fel. Au făcut-o cu argumente valide și așa au decis că e mai bine pentru ei la acel moment, la fel cum și eu am decis ce am considerat că e mai bine pentru mine.

E drept, însă, că aplicația deținută de Facebook a cam exagerat în multe situații.

A căutat apoi ”să dreagă busuiocul”, dar nu e clar câți utilizatori s-au lăsat convinși de aceste artificii. Facebook, compania-mamă, se ferește să facă publice date referitoare la numărul de utilizatori care au rămas în aplicație odată cu noua politică de confidențialitate. Dar e posibil ca numărul celor care au migrat către altceva să fie de ordinul milioanelor.

De fapt, de acolo a pornit totul. Hai să vezi de ce, de la începutul anului și până acum, ai citit atât de multe știri legate de WhatsApp.

De la ce a pornit totul

WhatsApp anunța, încă de la începutul anului, că pregătește un nou set de reguli pentru utilizarea aplicației. Era vorba de noile condiții pe care orice utilizator trebuia să le accepte. În caz contrar, risca închiderea contului (nu peste noapte, nu direct, dar în pași mici și bine stabiliți).

Noua politică ar fi trebuit să fie introdusă din luna ianuarie, dar aplicația a amânat-o tocmai din cauza valului mare de critici. A împins termenul până undeva prin martie, dar din nou a decis să mai aștepte și a venit apoi cu data de 15 mai. De la acea dată, utilizatorii ar fi trebuit să accepte noile reguli, iar cele mai importante dintre ele se refereau la partajarea datelor către Facebook, compania-mamă.

Pe românește spus, compania lui Mark Zuckerberg avea nevoie și de datele de acolo (nu conținutul conversațiilor, evident) pentru a pune cumva aplicația la treabă pentru a face bani.

S-a instalat imediat panica în rândul utilizatorilor, iar WhatsApp a insistat că nu-și va pierde nimeni contul dacă nu acceptă noile reguli. Ceea ce era adevărat doar parțial. E adevărat că nu-ți pierdeai instant contul, dar pierdeai accesul la multe funcții în mod treptat.

Aplicația susținea, între altele, că dacă nu vei accepta noii termeni și condiții ai WhatsApp, nu vei mai avea acces la istoricul tău de conversații și nu vei mai putea răspunde la mesaje decât din notificarea pe care o primești când îți scrie cineva.

Reacții în lanț la adresa WhatsApp

Cum era de așteptat, anunțul celor de la WhatsApp n-a trecut neobservat, ba din contră – a generat dezbateri aprinse în mediul online și nu numai. Germania a fost printre primele țări din Europa care s-au pronunțat ferm împotriva unui astfel de mecanism și au amenințat aplicația.

Instituția germană care se ocupă de protecția datelor și a informațiilor – HmbBfDI – a emis un ordin prin care cerea Facebook să nu colecteze date de la utilizatorii WhatsApp. 60 de milioane de cetățeni germani folosesc serviciul de mesagerie. Autoritățile de acolo amenințau chiar că vor da în judecată compania lui Mark Zuckerberg, mai ales că germanii sunt foarte stricți atunci când vine vorba de datele personale.

Ordinul prevedea, undeva prin luna mai, o perioadă de trei luni în care Facebook ar trebui să se conformeze și să nu meargă înainte cu acest plan. HmbBfDI a cerut chiar ca o poziție similară să fie luată de la Bruxelles, de oficialii Uniunii Europene, astfel încât un ordin similar sau un alt cadru de reglementare să se aplice la nivelul tuturor celor 27 de state membre.

Facebook n-a dorit să comenteze la acel moment, dar un purtător de cuvânt al WhatsApp a spus că ordinul emis de instituția din Germania nu are nicio bază legală și că s-ar baza pe informații eronat înțelese.

De ce vrea Facebook să stoarcă bani și din aplicația de mesagerie

Răspunsul e simplu: WhatsApp e, la acest moment, aplicația din familia Facebook care nu prea produce nimic. Zuckerberg a plătit pentru WhatsApp, în 2014, nu mai puțin de 19 miliarde de dolari, dar n-a scos mare lucru de pe urma ei. Sigur că a adunat două miliarde de utilizatori, dar datele lor trebuie puse la treabă.

WhatsApp nu-i atât de mare precum Instagram sau compania-mamă, dar are câteva piețe unde bate orice altceva – ca de exemplu India. Are acolo peste 400 de milioane de utilizatori unici lunar, iar asta reprezintă un potențial uriaș de business. Ceea ce șeful Facebook vrea e să transforme această bază uriașă de utilizatori într-un motor de afaceri profitabil: adică să ofere companiilor ocazia să-și vândă bunurile și serviciile prin intermediul aplicației de mesagerie.

Zuckeberg acționează cu pași mici. Începe cu India, dar ar putea extinde acest model de business pe toate piețele. Facebook poate controla relația dintre branduri și consumatori – reclame pe FB și Instagram, spre exemplu – iar vânzarea propriu-zisă să fie făcută prin WhatsApp, sub o formă sau alta.

Zuckerberg vrea și mai multe date

Ideea a apărut acum câțiva ani, prin 2016, și de atunci Zuckerberg tot cochetează cu ea. Printre ideile vehiculate de-a lungul timpului s-a numărat și aceea ca utilizatorii să primească diverse mesaje din partea companiilor, mesaje plătite de aceste branduri. Numai că șefii companiei-mamă n-au fost de acord și au vrut ceva mai mult de atât la vremea respectivă. Mai ales că ar fi putut pierde utilizatori din cauza mesajelor de tip advertising, cu diverse campanii sau promoții.

În cele din urmă, cei care au propus asemenea idei sau s-au opus celor sugerate de Zuckerberg au plecat din compania. Acum, la șefia WhatsApp se află Will Cathcart, un om de încredere al fondatorului Facebook, după cum scrie presa americană. Iar acesta fix asta vrea pentru aplicație: focus pe comerț și business, nu pe reclame targetate.

Mai ales că asta face Messenger din 2017 încoace și nu a fost un foarte mare câștig.

Ceea ce ne întoarce la ideea de la care a pornit tot scandalul: partajarea datelor. Pentru ca WhatsApp să fie transformat într-un business profitabil e nevoie de acele date. Actualizarea trebuia să vină, mai devreme sau mai târziu.

Cum a încercat WhatsApp să-și spele imaginea

Pusă la colț din toate părțile, aplicație de mesagerie a început să caute tot felul de metode pentru a-și spăla imaginea. A lansat recent o campanie globală pentru a le arăta celor două miliarde de utilizatori că serviciile sunt transparente și că datele sunt în siguranță.

Campania poartă numele de ”Message Privately” și are rolul de a-i informa pe utilizatori despre cum funcționează criptarea end-to-end în „viața de zi cu zi”.

„Știm cât de importantă este confidențialitatea pentru utilizatorii noștri. Anul acesta, în calitate de companie, am văzut direct cum am creat un pic de confuzie și incertitudine pentru utilizatorii noștri, cât de preocupați erau de confidențialitatea lor și de îngrijorarea că alți oameni le-ar putea citi mesajele ”, spunea un reprezentant Facebook.

Nu e doar o simplă campanie, dacă te uiți la cum e construit totul. WhatsApp a investit bani grei în reclame pentru a explica noua politică și această inițiativă nu e totul.

Proces purtat cu portavocea

Aplicația a început și un proces în India pentru binele utilizatorilor de acolo (sute de milioane, după cum arătam mai sus). Compania a decis să dea în judecată Guvernul indian, după ce autoritățile de acolo au trecut o lege care presupune mai mult control asupra populației. Noile reglementări ale legii obligă, de fapt, Facebook și WhatsApp să încalce propriile reguli de confidențialitate, pentru că mesajele ar putea fi ”interceptate” de Guvern.

În procesul deschis la Curta Supremă din Delhi li se cere judecătorilor să constate că una dintre noile reglementări reprezintă o încălcare a drepturilor la confidenţialitate, una care s-ar regăsi chiar în Constituţia țării. Conform legii, aplicațiile și rețelele de socializare sunt obligate să ofere informații despre utilizatori atunci când autoritățile cer acest lucru.

Doar că mesajele sunt criptate complet, iar pentru a respecta legea, WhatsApp a precizat că ar trebui să le decodifice şi în cazul receptorilor, şi al iniţiatorilor mesajelor. Cam ce ar vrea să facă DNA și la noi cu tehnica pe care vrea să o cumpere, dar iată că pare un plan greu de pus în practică și-n alte părți.

Aplicația poate marșa cu aceste inițiative în speranța că poate acoperi zgomotul produs de noile reguli.

N-a reușit în toate cazurile.

Care este, totuși, avantajul aplicației

Tot conținutul de pe WhatsApp e criptat. Nu se știe cât va rămâne așa, dar în acest moment asta e realitatea. Chiar dacă autoritățile fac eforturi semnificative pentru a intercepta și acele conversații (vezi chiar intențiile DNA), nu prea se poate la acest moment.

WhatsApp oferă utilizatorilor criptarea mesajelor end-to-end, ceea ce înseamnă, în teorie, că acestea nu pot fi decriptate, conversațiile sunt protejate. Nici compania nu știe ce vorbești, de fapt.

Criptarea end-to-end funcționează pe baza unor chei de securitate care sunt împărțite în două. Fiecare utilizator are jumătate dintr-o cheie necesară pentru decriptarea mesajelor. Cine nu are acea cheie generată aleatoriu, nu poate vedea conținutul mesajului.

,,WhatsApp nu oferă agențiilor guvernamentale acces sau vreo portiță către sistemele sale și va lupta împotriva oricărui guvern ce dorește crearea unui astfel de mecanism de tip backdoor” , arăta recent compania.

Teoretic, ești protejat. Practic, trebuie să lași și tu ceva de la tine, iar acest lucru e poate cel mai valoros în timpurile noastre: datele personale.