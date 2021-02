Când vine vorba de imagini imortalizate cu telefonul, majoritatea smartphone-urilor le crează în format JPEG. Excepția de la regulă vine de la Apple, care a optat să creeze formate noi pentru acest scop, HEIF și HEIC. Din păcate, nu sunt suportate nativ pe Windows.

Pentru că sunt obișnuit să-mi sincronizez fotografiile de pe telefon cu iCloud, iar majoritatea imaginilor le văd, revăd pe iPhone sau iPad, nu am avut niciodată o problemă cu mecanismul de compresie al imaginilor folosit de Apple. În urmă cu câteva zile însă, un amic m-a sunat pentru că și-a descărcat toate pozele de pe smartphone-ul ieșit din Cupertino pe un PC cu Windows 10, dar nu le poate vedea. Problema de compatibilitatea venea de la faptul că acestea nu mai sunt JPEG.

În teorie, de aproximativ doi ani, dacă ești utilizator de Windows 10, Microsoft facilitează compatibilitatea cu formatele HEIF (High Efficiency Image File) și HEIC (High Efficiency Image Container) printr-un progrămel pe care îl poți descărca din Windows Store. Este vorba de HEIF Image Extensions, iar după instalarea sa de la acest link, ar trebui să poți vedea acele imagini problematice nativ în Windows 10. Mie nu mi-a funcționat însă cum trebuie, nici măcar pe ultima versiune a sistemului de operare ieșit din Redmond.

Alternativa a venit de la CopyTrans, printr-un instrument gratuit pentru persoane fizice intitulat CopyTrans HEIC for Windows. Descărcabil fără niciun fel de costuri de la această adresă, micul progrămel merge la fel de bine pe Windows 10, dar și pe Windows 7. După instalare, sistemul tău de operare va învăța să interacționeze cu fișierele HEIC și HEIF, îți va afișa conținutul lor în File Explorer și îți va permite să le inserezi în documente Office.

În plus, dacă vei face dublu click pe un fișier HEIC, îl vei putea vedea în banalul Windows Photo Viewer. Dacă ai totuși o fixație pe ideea de a-ți ține colecția de fotografii în JPEG, HEIC for Windows facilitează și respectiva conversie. Este suficient să selectezi una sau 10 imagini din Windows, să faci click dreapta în interiorul selecției și să alegi Convert to JPEG with CopyTrans. După câteva secunde, lângă fișierele tale cu extensia HEIC vei vedea niște fișiere JPEG a căror dimensiune este aproape dublă, dar se văd exact la fel.