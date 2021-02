Cum ascunzi când ai fost activ pe Telegram și ce se întâmplă după

Telegram tinde să devină cel mai popular serviciu de chat, având în vedere că WhatsApp a intrat în dizgrație. În consecință, poate vrei să ascunzi când ai fost online ultima oară.

La fel ca majoritatea serviciilor de chat existente în spațiul online, Telegram are un mecanism prin care ține evidența momentului în care ai fost online, în care ai folosit programul. Astfel, dacă vrei să te ferești de cineva care ți-a scris un mesaj acum două ore, tu nu i-ai răspuns, dar persoana vede că ai fost online în urmă cu două minute, s-ar putea să te confrunți cu o problemă.

Din fericire, la fel ca pe WhatsApp, Messenger sau Signal, există un sistem prin care poți ascunde cel mai recent moment în care ai fost online, chiar și dacă nu-l ascunzi complet. Este important de reținut că, în momentul în care ai decis să nu mai apari online, pe lângă faptul că nu vei mai vedea nici tu când au fost ceilalți online, ultimul tău moment în care ai folosit Telegram se va transforma într-una din patru estimări. În dreptul profilului tău se va vedea cuvântul Văzut recent, dacă ai fost online între zero și trei zile în urmă, Văzut în ultima săptămâna dacă ai utilizat programul între trei și șapte zile în urmă. Văzut în ultima lună are un sens evident, iar văzut în urmă cu mult timp se referă la o perioadă mai veche de o lună.

Dacă am stabilit aceste detalii, intră în Telegram și accesează secțiunea Settings din colțul din dreapta jos. Intră la Privacy and Security și accesează secțiunea Last Seen & Online. Acolo te vei confrunta cu trei opțiuni. În funcție de cea pe care o vei activa, vei debloca alți câțiva parametri.

În orice caz, poți alege ca toată lumea să vadă când ai folosit Telegram ultima oară – Everybody. Poți opta pentru My Contacts, ca doar contactele tale să vadă când ai fost online. Nu în ultimul rând, poți alege Nobody, dacă vrei ca nimeni să nu-ți vadă momentul în care ai utilizate cel mai recent aplicația de chat.

Dacă optezi pentru Everybody sau Nobody, poți defini excepții de la regulă. Cu alte cuvinte, când toată lumea te vede online, poți alege câteva contacte care nu au acces la acea informație. Când nimeni nu te vede online, poți alege ca un număr limitat de contacte să știe acest lucru.