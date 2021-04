Continuarea Game of Thrones, mai aproape de lansare: a început producția la House of the Dragon

Se discută de câțiva ani de realizarea unui serial în același univers fantastic imaginat de George R.R. Martin. Acum, fanii Game of Thrones au în sfârșit parte de o continuare prin intermediul producției House of the Dragon.

Printr-o postare pe Twitter de pe contul oficial House of the Dragon, luni, a fost confirmată începerea procesului de producție la un serial a cărui acțiune se va desfășura în lumea fantastică a Game of Thrones. Momentan, lansarea este estimată pentru 2022 și ar putea fi începutul unei noi francize. Distribuția se va realiza tot de către HBO, la fel ca în cazul serialului original.

În imaginea postată de echipa de producție pot fi văzut unii dintre viitorii protagoniști, unii dintre ei cu roluri importante pe CV. Lista îi include pe Paddy Considine, Olicia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith şi Stebe Toussaint și nu numai.

În privința premisei, „House of the Dragon” este inspirat din cartea „Fire & Blood” (2018), a cărei acţiune se petrece cu 300 de ani înainte de povestea din „Game of Thrones” şi prezintă aventurile familiei Targaryen, una dintre cele mai importante case ale acestui univers de fantezie epică. În show-ul original, Daenerys interpretată de Emilia Clarke făcea parte din casa Targaryen.

De aproximativ un an și jumătate, din octombrie 2019, se știe că House of the Dragon va fi primul serial menit să țină fanii Game of Thrones legați de HBO. Tot atunci s-a încheiat serialul original produs între 2011 și 2019, unul dintre cele mai bune din toate timpurile, cu un record global de audiență, dar și un număr record de descărcări piratate. S-a bucurat și de 59 de premii Emmy pe parcursul anilor de difuzare.

În practică, acesta este al doilea serial a cărui acțiune este inspirată de scrierile fantastice ale lui George R.R. Martin. Primul a avut-o pe Naomi Watts în rolul principal, dar după filmarea pilotului, șefii HBO au decis că nu merită transformat într-un serial.