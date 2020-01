Anunț oficial HBO: când apare noul serial House of Dragons, continuarea Game of Thrones

Noul serial House of Dragons face parte din universul Game of Thrones, iar HBO a oferit acum mai multe detalii despre producția la care lucrează.

În 2019, Game of Thrones s-a terminat cu un sezon final dezamăgitor pentru cei mai mulți dintre fanii poveștii lui George R. R. Martin. Totuși, de-a lungul timpului, HBO a dat de înțeles că lucrează la alte seriale din universul GoT. Până acum, a confirmat cel puțin unul, numit House of Dragons.

Există noi detalii despre acesta din partea lui Casey Bloys, president of programming HBO. Acesta anunțat că vom mai avea ceva de așteptat până vom putea urmări episoade din noul serial. A menționat că premiera ar avea loc undeva în 2022. Data nu este nici pe departe una exactă, însă te aduce puțin cu picioarele pe pământ, în cazul în care aveai impresia că-l vei putea urmări mai devreme de atât.

La ce să te aștepți de la House of Dragons, continuarea Game of Thrones

În esență, noul serial HBO va fi un prequel al Game of Thrones, ceea ce înseamnă că acțiunea va fi setată înaintea evenimentelor din serialul cu Daenerys Targaryen, Jon Snow, Tyrion Lannister și ceilalți. Totuși, serialul este și el bazat pe scrierile lui Geroge R.R. Martin. Este vorba despre cartea acestuia din 2019, numită Fire and Blood.

House of Dragons spune povestea unor personaje care au existat cu 300 de ani înaintea evenimentelor din Game of Thrones. Se va concentra inițial pe Aegon Targaryen, cucerirea Westeros-ului și aducerii tuturor celor Șapte Regate sub conducerea sa. Apoi, va sări din deceniu în deceniu, arătându-ne fiecare conducător din dinastia Targaryen.

Momentan, autorul nu a publicat decât o carte, iar aceasta acoperă doar prima jumătate a cronologiei familiei Targaryen. O a doua carte urmează să acopere ce-a de-a doua jumătate și se va termina exact unde începe prima carte care a inspirat primul sezon din Game of Thrones.