Continuarea Game of Thrones, anunțată oficial: care este povestea din House of the Dragon

În cadrul unei conferințe în care a fost anunțat viitorul serviciu de streaming HBO Max, oficialii companiei au oferit primele detalii despre continuarea Game of Thrones. Noul serial va fi un precursor al aventurilor pe care le-am văzut deja.

În cursa din ce în ce mai acerbă pentru un serviciu de streaming care să justifice banii abonaților, pe lângă noile Disney+ și Apple TV+, tocmai a fost anunțat oficial viitorul HBO Max. Acesta se va lansa în luna mai a anului viitor și va include toată librăria de conținut produs vreodată de HBO, pe lângă conținut exclusiv de licențiat de la alți producători. Pentru a evita fenomenul de binging pe care îl consideră distructiv, episoadele din serialele noi vor fi oferite în același format ca la TV, un episod pe săptămână.

În privința investițiilor care se vor face în conținut original, până la finele primului an, se pare că vor fi oferite 50 de producții noi. Inițial, va fi disponibil pentru abonații AT&T din Statele Unite ale Americii în mod gratuit, urmând să existe și o iterație suportată de reclame în 2021. Cel puțin în SUA, prețul unui abonament va fi de 15 dolari pe lună.

În cadrul aceluiași eveniment, a fost confirmată continuarea Game of Thrones. Cel mai popular show din toate timpurile va avea un prequel (precursor) intitulat House of the Dragon. Acesta va fi produs de George R.R. Martin și Ryan Condal. Evenimentele care vor fi relatate vor fi avut loc cu 300 de ani înaintea aventurilor din GoT. Producția va fi condusă de Miguel Sapochnik, care va ocupa și rolul de co-creator, pe lângă cel de regizor al pilotului și al câtorva episoade. Ca referință, Sapochnik s-a aflat în spatele unor episoade clasice din Urzeala Tronurilor, precum Battle of the Bastards.

