Concurența Uber câștigă teren: cât succes are FREE NOW, ce spune despre români

Bucureștiul este în top 10 orașe europene ca număr de curse pe aplicațiile de ridesharing.

Cu toate că Uber și Bolt sunt cele mai cunoscute aplicații de ridesharing, FREE NOW trage tare să prindă din urmă concurența. După doi ani pe piața din România, compania a publicat câteva date de interes despre modul în care a evoluat activitatea companie.

Valoarea medie a cursei a fost de 17 lei, iar 45% dintre curse au fost făcute de pasageri pentru a ajunge la muncă sau la aeroport, potrivit datelor centralizate de companie în cele nouă orașe București, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Sibiu, Oradea, Timișoara și Târgu Mureș, pentru perioada de doi ani.

„În cei doi ani de activitate, am fost mereu atenți la nevoile clienților noștri, dar și la cele ale partenerilor și companiilor prezente în România. Am devenit un partener extrem de important pentru marile companii din România, peste 400 dintre ele beneficiind în prezent de serviciile noastre B2B. Într-o perioadă delicată pentru întreaga societate, am susținut campania de vaccinare și am oferit curse gratuite celor care au ales să călătorească prin FREE NOW pentru a se imuniza. Ca semn al dedicării noastre pentru sustenabilitate, am oferit curse gratuite pasagerilor pentru a-i convinge să își lase mașinile personale acasă în favoarea alternativelor de ridesharing și am plantat copaci pentru un aer mai curat. Suntem o companie care pune în prim plan impactul pe care îl are în societate și folosim orice ocazie pentru a arăta acest lucru”, spune Lennart Zipfel, Country Manager FREE NOW România.

Românii apreciază aplicația

Partenerii FREE NOW sunt deseori foarte apreciați de către pasageri, iar bacșișul record primit de unul dintre șoferii parteneri a fost de 9.000 lei. Mai mult, un alt semn al aprecierii pasagerilor sunt distanțele lungi parcurse de aceștia în toată această perioadă. Recordul este deținut de un client care a parcurs în total 1.700 de kilometri în doi ani, cât distanța București-Hamburg.

Sărbătorile internaționale sunt, de obicei, zilele în care oamenii circulă cel mai des în oraș, de altfel 8 Martie 2020 a fost cea mai aglomerată zi înregistrată în cei doi ani, conform datelor publicate de către companie.