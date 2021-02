Comisia de investigația a OMS din Wuhan a oferit primele vești despre evoluția coronavirus: nu sunt bune

Deja de câteva săptămâni, o comisie a Organizației Mondiale a Sănătății se află în Wuhan pentru a stabili circumstanțele apariției noului coronavirus. Oficialii OMS tocmai și-au publicat primele rezultate.

Peter Ben Embarek este coordonatorul misiunii OMS din Wuhan, iar în weekend a făcut mai multe declarații despre descoperirile realizate până la această oră. Din păcate, nu sunt deloc îmbucurătoare și, cum s-a vehiculat în trecut, trădează faptul că autoritățile chineze nu au fost foarte transparente când vine vorba de evoluția infecțiilor cu Covid-19.

Embarek a afirmat că în decembrie 2019 existau deja 13 tulpini de coronavirus care circulau în regiune, o realitate care ar fi fost imposibilă, dacă virusul nu ar fi circulat în China cu mult timp înainte de decembrie.

Oficialul organizației mondiale a spus că misiunea Organizației Mondiale a Sănătății – din care au făcut parte 17 oameni de ştiinţă ai OMS şi 17 cercetători chinezi – a extins tipul de material genetic examinat la cazurile din decembrie. În acest fel, au putut să examineze probe genetice parţiale şi nu doar pe cele complete. Drept rezultat, pentru prima dată, au ajuns să colecteze 13 secvenţe genetice diferite ale virusului SARS-CoV-2 din decembrie 2019.

Acestea sunt foarte importante, deoarece secvențele genetice ar putea aduce indicii valoroase cu privire la răspândirea pe regiuni geografice, dar și asupra evoluției în timp a epidemiei, în perioada de dinainte de decembrie. ”Unele dintre ele provin din pieţe… Altele nu sunt conectate cu piețele”, care includ și piața din Huanan din Wuhan, deși a jucat un rol în răspândirea inițială a virusului, în opinia oficialului.

Modificările în structura genetică a unui virus, apariția de noi tulpini, sunt frecvente și, de cele mai multe ori, inofensive. Apar în timp, pe măsură ce boala se extinde și se reproduce în rândul oamenilor sau animalelor.

„Deoarece exista deja diversitate genetică în secvențele SARS-CoV-2 eșantionate la Wuhan în decembrie 2019, este probabil ca virusul circula de mai mult timp decât luna respectivă”, este concluzia pe care a tras-o profesorul Edward Holmes, expert în virologie în cadrul Universtiății din Sydney, Australia. „Aceste date se potrivesc cu alte analize că virusul a apărut în populația umană mai devreme de decembrie 2019 și că a existat o perioadă de transmitere criptică înainte de a fi detectat pentru prima dată în piața Huanan.”, a mai adăugat virologul.

În Wuhan, cei de la OMS s-au întâlnit și cu primul bărbat confirmat în mod oficial cu coronavirus. Are peste 40 de ani și nu călătorie în perioada dinainte de infectare. „Nu are nicio conexiune cu pieţele. Am vorbit cu el. Are o viață foarte – într-un fel – plictisitoare și normală, fără drumeții pe munte sau genul acesta de activități. Era un funcţionar de birou la o companie privată”, a concluzionat Embarek.