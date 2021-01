Clipurile virale de la inaugurarea președintelui Joe Biden: Jennifer Lopez, Andra Day, Lady Gaga

În urmă cu câteva ore, s-a încheiat inaugurarea noului președinte american în funcție. Alături de Joe Biden, au fost prezente o serie importantă de vedete, atât la fața locului, cât și de la distanță.

După o perioadă foarte dificilă în istoria recentă a Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a părăsit ieri Casa Albă, iar locul i-a fost ocupat de Joe Biden. Pentru prima oară în ultimii 150 de ani, fostul lider al administrației americane nu a fost prezent la inaugurare noului președinte.

Dincolo de setul de circumstanțe pentru care Donald Trump va rămâne în istorie, Joe Biden a făcut tot posibilul să înceapă cu dreptul această nouă etapă din viața sa. A ținut un discurs memorabil și, imediat după ce a ajuns în biroul oval, a semnat reintrarea SUA în acordul de la Paris, pentru micșorarea impactului asupra mediului înconjurător.

Fiind o inaugurare atât de specială, mai multe vedete importante au acceptat să-și asocieze numele evenimentului. De exemplu, cântăreaţa şi actriţa Jennifer Lopez (J-Lo) a introdus limba spaniolă la ceremonia de învestitură a noului preşedinte al SUA, Joe Biden, pronunţând ultimele versuri ale cântecului „This Land Is Your Land” în spaniolă, relatează EFE.

„O naţiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi justiţie pentru toţi”, a spus J-Lo, care a interpretat cântecul „This Land Is Your Land” compus de Woody Guthrie şi devenit un imn naţional, patriotic şi antifascist.

Pentru context, Jennifer Lopez este de origine portoricană, deși s-a născut la New York. Ea a fost prezentă la eveniment alături de soțul ei, fostul jucător de baseball Alex Rodriguez, de origine dominicană.

Printre clipurile care s-au viralizat de la inaugurare, pe lângă primul discurs al lui Joe Biden, din poziția de președinte al SUA, s-au numărat interpretările mai multor melodii cu rezonanță patriotică sau religioasă. Andra Day, Lady Gaga, Garth Brooks, Bruce Springsteen, Earth, Wind and Fire și alți pot fi văzuți în clipurile de mai jos.