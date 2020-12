Twitter îl penalizează pe Joe Biden, înainte să devină președinte: ce se întâmplă cu conturile Casei Albe

După ce își va ocupa postul de președinte al Statelor Unite ale Americii în ianuarie, administrația condusă de Joe Biden va câștiga și câteva conturi de Twitter deținut în prezent de Trump. Tranziția va veni însă la pachet cu câteva detalii importante.

@POTUS este contul oficial de Twitter al președintelui SUA. Abrevierea vine de la President of the United States. Contul va fi administrat de Joe Biden începând din ianuarie 2021 și, tot de atunci, numărul urmăritorilor pe acest cont va fi resetat la zero. Aceeași situație se va aplica și în cazul altor conturi asociate administrației prezidențiale din America.

Printre conturile care vor avea zero urmăritori la finele lunii ianuarie se numără @POTUS, cu 33,2 milioane de urmăritor în prezent, the White House – 26,2 milioane de urmăritori, @FLOTUS (First Lady of the United States – Prima doamnă a SUA) – 16,4 milioane de urmăritori și contul secretarului de presă al președintelui, 6,3 milioane de urmăritori. Ca transformare, @transition46 va deveni @whitehouse, conform datelor obținut de Bloomberg.

Din momentul în care Joe Biden își va prelua mandatul de președinte al SUA, pe prima pagină a Twitter vor fi afișate niște notificări prin care vei fi invitat să-l urmărești pe președintele ales, care în prezent are 21,6 milioane de urmăritori, dar și contul @whitehouse.

Această practică ce urmează să fie implementată în ianuarie este complet nou. În 2016, când s-a produs tranziția de la Barack Obama la Donald Trump, deși tweet-urile oficiale de pe @POTUS au fost arhivate în spatele contului @POTUS44, numărul de urmăritori s-a păstrat pe conturile oficiale, făcându-i viața mai ușoară lui Trump.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama’s Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44’s urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020