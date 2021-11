CEO-ul Apple a făcut un anunț important: ce spune Tim Cook despre criptomonede

Directorul general al Apple, Tim Cook, a dezvăluit că deține criptomonede, după ce a fost întrebat la conferința The New York Times DealBook dacă are în proprietate bitcoin sau ethereum.

”Dețin. Consider că este rezonabil să le dețin în cadrul unui portofoliu diversificat”, a afirmat Cook într-un interviu înregistrat, transmite CNBC.

Mai mult, el a adăugat că nu oferă nimănui sfaturi de investiții.

Apple nu plănuiește deocamdată să accepte criptomonede

CEO-ul Tim Cook a spus că este interesat de criptomonede ”de ceva timp” și că a studiat subiectul. Totuși, Cook a spus că interesul său este ”din punct de vedere personal” și a respins sugestiile că gigantul tech ar putea accepta criptomonede în schimbul produselor sale.

Cook a infirmat și posibilitatea ca firma de tehnologie să cumpere criptomonede cu fondurile corporative, ca o investiție.

În august, Cook a primit cinci milioane de acțiuni ale Apple în valoare de 750 de milioane de dolari la acea vreme. El va primi granturi suplimentare de acțiuni Apple până în 2026, dintre care numărul de acțiuni depinde de performanța acțiunilor Apple.

Tim Cook a spus că plănuiește să-și doneze întreaga avere către organizații de caritate.

Ca referință, Bitcoin și eterul au atins maxime istorice marți dimineață.

Apple nu are în prezent niciun produs sau serviciu de criptomonedă. Permite aplicații de criptomonede pe iPhone App Store, dar interzice și aplicațiile de mining.

Gigantul din Cupertino a lansat servicii financiare prin aplicația Wallet, care include Apple Pay fără contact, plăți peer-to-peer și cardul de credit Apple Card.

Dacă gigantul tech introduce produse sau servicii de criptomonede, acestea sunt la mulți ani distanță. Un director Apple Pay a declarat în 2019 că compania a văzut un „potențial pe termen lung” în criptomonede.

De asemenea, Tim Cook a spus că, în timp ce compania observă atent tehnologia criptomonedei, „nu este un subiect pentru care să avem planuri imediate”.