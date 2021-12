Steam Winter Sale a început: care sunt cele mai bune reduceri

Oferte, oferte și mai multe oferte.

Campania de reduceri de iarnă a Steam cunoscută si ca Steam Winter Sale este acum în desfășurare. Până pe 5 ianuarie, Valve oferă reduceri mari la unele dintre cele mai bune jocuri pentru PC pe care le poți cumpăra. De exemplu, jocul produs de către Arkane, Deathloop, care a apărut în septembrie, are în prezent o reducere de 50 la sută, ceea ce înseamnă că îl poți cumpăra pentru 30 de euro în acest moment.

Un alt joc foarte bun, Horizon Zero Dawn de la Sony, este în prezent de 25 euro, în scădere de la 50 euro. Dacă ești un fan al serialului The Witcher și ți-a plăcut și sezonul doi, atunci poți liniștit să te orientezi către The Witcher 3: Wild Hunt, unul dintre cele mai bune RPG-uri create vreodată, mai ales că se bucură de o reducere de 80%. Poți să alegi ediția Game of The Year, care include fantasticele expansiuni Hearts of Stone și Blood and Wine ale jocului, pentru puțin sub 10 euro.

Indie-urile sunt la putere

Dacă ești un fan al jocurilor indie, unul dintre preferatele mele personale din ultimul an, Death’s Door, are o reducere de 25 la sută până în noul an. Pentru 15 euro, nu poți obține un titlu inspirat de Zelda mai bun decât acesta. Eastward, un RPG de acțiune cu unul dintre cele mai frumoase stiluri de pixel art din memoria recentă, are o reducere de 10%, marcând prima dată când este scos la reducere. Dacă încă nu ai jucat Dysco Elysium sau Hades, cred ca e momentul să le cumperi. Ambele sunt două jocuri remarcabile care cu siguranță te vor ține lipit de ecran. În prezent, au prețuri de 18 euro, respectiv 16,24 euro.

Nu doar Steam are o campanie de reduceri în perioada asta, inclusiv GOG și Epic Games Store au propriile lor reduceri. Așa că dacă vrei să îți completezi colecția de jocuri chiar ai de unde.