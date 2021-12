Cele mai proaste jocuri ale anului în funcție de Metacritic

Printre cele mai prost cotate jocuri ale anului se numără și Balan Wonderland și eFootball 2022.

În 2021 ne-am adăpostit din nou în fața consolelor și calculatoarelor pentru a scăpa de problemele lumii reale. Deși anul acesta s-au lansat o grămadă de jocuri bune, există și jocuri care nu merită să fie menționate decât pe lista celor mai proaste jocuri din 2021.

Conform Metacritic, aceasta este lista cu 5 din cele mai prost cotate jocuri ale acestui an.

Of Bird and Cage – scor 44 – aproape cel mai prost joc pe PC

„Imaginează-ți o muzică trezită la viață”, așa începe trailerul jocului Of Bird and Cage. Conform celor de la Metacritic, mai bine te oprești aici, decât să pierzi următoarele 2 ore din viață jucându-te această aventură narativă pe muzică metal. După cum spun și cei de la Screen Rant, „ dacă un joc are o premiză originală, nu înseamnă că este și un joc bun”.

Taxi Chaos – scor 42 – cel mai prost joc pe PlayStation 4

Cum susțin și cei de la Kotaku, „îmi pare rău pentru fanii Crazy Taxi, dar Taxi chaos nu este remake-ul pe care-l căutați”. Developerii de la Lion Castle au încercat să readucă la viață un clasic, dar indiferent de numărul de referințe și trimiteri utilizate în campania de marketing, acest joc nu are nimic în comun cu clasicul joc Sega.

Werewolf: The Apocalypse – scor 42 – cel mai prost joc lansat pe PlayStation 5

Oh, haide, primul joc major bazat pe Werewolf: The Apocalypse din World of Darkness RPG nu ar putea fi atât de rău. Am auzit că un tip a numit jocul distractiv. Ei bine, tipul acela era un idiot. Cel mai bun lucru pe care l-a avut acest joc a fost să-i permită jucătorului să devină un câine. În rest, întregul joc a fost…

Balan Wonderworld – scor 36 – cel mai prost joc pe Nintendo Switch

Am avut atât de mari speranțe în acest proiect capricios de la Yuji Naka, creatorul filmelor Sonic the Hedgehog și Nights Into Dreams. În loc de aventurile fanteziste pe care trailerele de început pareau să le indice, am primit un joc de platformă simplist de colectare a tonurilor, plin de idei frumoase care s-au destrămat complet. La scurt timp după ce Balan Wonderworld a fost lansat, Naka a părăsit Square Enix și a început să se gândească la retragere.

eFootball 2022 – scor 25 – cel mai prost joc pe PC



Omule, nu am văzut niciodată o nouă ediție a unei serii de lungă durată să fie atât de urâtă atât de fani, cât și de critici deopotrivă, precum eFootball 2022 de la Konami. Pur și simplu este o dezamăgire pentru întreaga industrie și nu știu ce aș putea să mai adaug ce nu a fost spus deja.