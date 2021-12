Epic Games Store a lansat reducerile de iarnă: cum poți accesa cuponul de 10 dolari

Jocurile lansate anul acesta beneficiază de o reducere de până la 50% datorită reducerilor de iarnă și a faimosului cupon de 10 USD.

În combinație cu reducerile de preț ale vânzării, există câteva oferte aici care mi-au atras atenția.

Chivalry 2, unul din jocurile bune ale acestui an este 16,79 USD chiar acum. Inscryption costă 5,99 USD, în timp ce, Marvel’s Guardians of the Galaxy costă 38,99 USD. Battlefield 2042, un joc cu cu destule probleme dar bunicel, costă 29,59 USD cu reducere, plus cupon.

De asemenea, acesta este gratuit pe durata weekendului pe Steam, dacă vrei doar să-l încerci.

Acestea sunt prețurile pe care le veți vedea în coșul de cumpărături, o funcție inovatoare adăugată recent în Epic Games Store, dar nu și pe pagina magazinului, unde cupoanele de reducere de 10 USD nu sunt luate în considerare. Cu toate că nu prea are sens să le numești „cupoane”, pentru că totul se întâmplă automat, orice joc care costă în prezent 14,99 USD sau mai mult va primi o reducere de 10 USD la check-out. Acest lucru este adevărat indiferent dacă prețul actual este sau nu redus.

Merită să arunci o privire

Nu există o limită pentru numărul de cupoane de reducere de 10 USD pe care le poți folosi, cu excepția oricărei limite impuse în mod natural de numărul total de jocuri din Epic Games Store care costă 14,99 USD sau mai mult.

Epic oferă, de asemenea, un joc gratuit în fiecare zi timp de 15 zile. De altfel, poți revendica Shenmue 3, care a fost lansat anul trecut.

Campania celor de la epic Epic va fi valabilă timp de trei săptămâni și se va încheia pe 6 ianuarie. De asemenea, urmează să înceapă și campania celor de la Steam, care va avea probabil reduceri echivalente la jocurile care apar în ambele magazine – deși Steam nu a egalat cupoanele de reducere de 10 USD de la Epic în trecut.