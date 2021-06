Cele mai bune jocuri ale momentului, la reducere: a început Steam Summer Sale

Dacă ești amator de gaming pe PC, ar fi păcat să nu arunci o privire în perioada următoare pe Steam. Cel mai mare magazin online de jocuri trece prin campania de reduceri a verii, Steam Summer Sale.

În perioada 24 iunie – 8 iulie are loc Steam Summer Sale în mediul online. Aceasta este cea mai importantă perioadă din an pentru cei care vor să se joace, dar refuză să plătească un preț întreg pe jocuri mai noi sau mai vechi. Alternativa constă în achiziționarea titlurilor pe care ți le dorești la reducere.

În cadrul acestei perioade de super oferte, poți achiziționa, de exemplu, Halo: The Master Chief Collection la jumătate de preț, cu doar 20 de dolari. Mass Effect Legendary Edition are parte de o reducere mai mică, dar tot rămâi cu 10 dolari în buzunar.

Unul dintre cele mai populare jocuri ale anunlui trecut este Hades, iar acum este redus cu 30% până la 17,49 dolari. Horizon Zero Dawn poate fi al tău cu 30 de dolari, în loc de 50 de dolari.

Dacă ai așteptat momentul perfect pentru a face o investiție în Cyberpunk 2077, poți să nu mai amâni achiziția. Este redus cu 30% până la 40 de dolari, la fel și Red Dead Redemption 2. Multe prea dificilul Sekiro: Shadows Die Twice este doar 30 de dolari, Rust costă 20 de dolari, No Man`s Sky poate fi al tău cu 30 de dolari. Forza Horizon 4, unul dintre cele mai bun simulatoare cu mașini este redus la 30 de dolari. Practic, toate cele patru jocuri menționate anterior sunt reduse cu 50%.

Dacă vrei reduceri de 75%, ai și în această extremă câteva posibilități, The Battletoads doar 5 dolari, Alien: Isolation – 10 dolari, Dark Souls III – 15 dolari sau A Way Out 7,5 dolari. Doom Eternal este redus cu 67% până la 19,79 dolari pentru versiunea Standard, în timp ce The Outer Worlds costă doar 24 de dolari în această perioadă. Lista completă a reducerilor o găsești pe Steam.