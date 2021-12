Motivul pentru care Monica Anghel nu se mută din România. A refuzat zeci de propuneri

Monica Anghel este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Artista spune că a primit, de-a lungul timpului, multe propuneri de a se muta în străinătate. Ea ar fi putut duce o viață cu totul diferită de cea pe care o duce în țară, însă a refuzat de fiecare dată din motive bine întemeiate. Monica Anghel nu vrea să părăsească România nici în ruptul capului. Artista a avut zeci de cântări aici, iar publicul o iubește și o recunoaște pe tot, lucruri care nu s-ar întâmpla în nicio altă țară ar alege să meargă.

Cântăreața a dezvăluit că a avut multe propuneri de a pleca din România, însă dorul de țară este insportabil și nu a vrut niciodată să ia în considerare această opțiune de a fi departe de casă. Invitată la Star Matinal, Monica Anghel a povestit că a locuit timp de un an la New York.

Dorul de casă a fost atât de mare, încât și-a dat seama că nu vrea să plece niciodată din România pentru o perioadă prea mare de timp. Artista își iubește țara, cu toate că lucrurile nu merg ca pe roate aici. Pentru ea, străinătatea nu reprezintă o opțiune.

„Am fost plecată în străinătate de foarte multe ori. Am locuit un an la New York și m-am întors în România pentru că simțeam nevoia să mă întorc la mine acasă.

Mi s-au făcut propuneri concrete (nr. de mutare) și nu am putut.

Mă simt cel mai bine la mine acasă. N-aș putea să mă duc în altă țară și să locuiesc în altă țară”, a mărturisit Monica Anghel la Antena Stars.