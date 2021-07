Cea mai bună veste pentru fanii HBO: cât mai ai filmele din cinema direct pe TV

La mijlocul pandemiei, când s-au închis toate cinematografele, Warner Bros. a luat o decizie fără precedent. Acum, respectiv înțelegere cu HBO se prelungește în 2022.

Spre surprinderea celor care credeau că în 2022 ne vom călca cu toții în picioare în cinematografe, cei de la Warner Bros. și HBO Max se pare că știu ceva ce noi nu știm. Nu de alta, dar tocmai au anuțat prelungirea perioadei în care filmele de top, cu bugete extraordinare, create pentru cinema, vor ajunge pe HBO Max în aceeași zi.

HBO Max și Warner Bros, nedespărțiți

În 2022, nu mai puțin de 10 filme de top vor fi distribuite simultan prin intermediul serviciului de streaming HBO Max și prin cinematografe, unde acestea din urmă vor fi deschise.

Aceasta, de fapt, este o continuare a unei înțelegeri care se desfășoară deja pe HBO Max și în 2021. În mod tradițional, ar fi trebuit să existe o pauză de câteva luni dintre momentul în care se lansează un film și data la care aceeași producție poate fi văzută printr-un serviciul de streaming precum Netflix, Amazon PrimeVideo sau HBO Go. Pandemia a desființat însă vechiul mod de a face lucruri.

În teorie, în 2022, lucrurile s-ar putea să fie un pic mai roz pentru industria cinematografică. Asta nu oprește însă Warner Bros să continue parteneriatul de distribuție cu HBO Max deoarece platforma americană are nevoie de o creștere constantă a numărului de abonați, în timp ce modelul de business tradițional de ține filme în cinematografe nu mai pare să fie foarte avantajos pe termen lung.

Deși în România nu există HBO Max, doar HBO Go, chiar și la noi, filme precum Wonder Woman 1984 au ajuns mult mai repede în 2021 decât ar fi ajuns în anii trecuți. Cel mai probabil, la fel se va întâmpla și cu Matrix 4 sau Dune. În final, pe 2022, Warner Bros are planificate nu mai puțin de 10 producții cu buget mare pentru lansare prin intermediul serviciului de streaming al HBO.