Ce conține cel mai nou document de la Pentagon despre OZN-uri: nu te așteptai la asta

Departamentul Apărării SUA (DOD) a lansat un document cu puncte de discuție despre modul în care oficialii guvernamentali ar trebui să răspundă la întrebările despre OZN-uri.

Documentul – cunoscut sub numele de „card informativ” – a fost obținut printr-o cerere a Freedom of Information Act (FOIA) de către The Black Vault, o bază de date online cu documente guvernamentale declasificate. Cartea informativă în sine este plină de mesaje și puncte de discuție, pentru a ajuta oficialii afacerilor publice să răspundă la întrebări dificile precum „a găsit Departamentul vreo dovadă a tehnologiei extraterestre?” și „de ce nu ne puteți spune nimic despre OZN-uri sau despre ce face UAP Task Force?”.

Poți consulta întregul document de trei pagini mai jos.

The Department of Defense released a „briefing card” regarding UFOs and UAPs. This is a list of talking points to help government personnel answer questions about „extraterrestrial technology” and aliens.

Credit to @blackvaultcom for this and the excellent #FOIA work as always. pic.twitter.com/TecKIkSTgY

— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) August 28, 2021