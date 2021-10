Cât costă toată muzica realizată de Tina Turner: s-a vândut cu o avere pentru streaming

Tina Turner a vândut drepturile asupra catalogului ei de muzică lung de șase decenii, inclusiv melodiile „What’s Love Got to Do With It” și „The Best”, companiei de editare muzicală BMG.

Legendarul cântăreț a vândut, de asemenea, cota părții artistului din înregistrările sale, cota scriitorului său de editare muzicală, drepturile și numele învecinate, imaginea și asemănarea ca parte a tranzacției, potrivit BMG, care nu a dezvăluit condițiile financiare.

„Călătoria muzicală a Tinei Turner a inspirat sute de milioane de oameni din întreaga lume și continuă să ajungă la un public nou. Suntem onorați să ne ocupăm de sarcina de a gestiona interesele muzicale și comerciale ale Tinei Turner”, a declarat într-un comunicat CEO-ul BMG, Hartwig Masuch. „Este o responsabilitate pe care o luăm în serios și o vom urmări cu sârguință”.

Turner, acum în vârstă de 81 de ani, a fost primul artist negru și prima artistă feminină care a apărut pe coperta Rolling Stone, a spus BMG. Lucrările sale solo includ 10 albume de studio, două albume live, două coloane sonore și cinci compilații, care în total au vândut peste 100 de milioane de discuri.

Una din cele mai mari artiste din istorie

La sfârșitul acestei luni, ea va fi introdusă în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame pentru a doua oară.

„Ca orice artist, protecția operei vieții mele, moștenirea mea muzicală, este ceva personal”, a spus Turner într-un comunicat. „Sunt încrezătoare că cu BMG și Warner Music munca mea este în mâini profesionale și de încredere”, a adăugat ea.

Warner Music continuă să fie casa de discuri a lui Turner, a spus BMG.

Experții din industrie estimează că tranzacția valorează peste 50 de milioane de dolari, relatează publicația de specialitate Music Business Worldwide.

Anul trecut, Bob Dylan și-a vândut întregul catalog de melodii, cuprinzând peste 600 de melodii pe parcursul a 60 de ani, într-un „acord de referință” cu Universal Music Publishing Group.