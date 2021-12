Casa Gucci face valuri în România: ce încasări a avut în primul weekend

Filmul „Casa Gucci/House of Gucci”, regizat de Ridley Scott, cu Lady Gaga și Adam Driver în distribuție, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend.

Întins pe trei decenii pline cu dragoste, trădare, decadență, răzbunare, și, în final, crimă, House of Gucci ne arată ce poate însemna un nume și cât de departe va merge o familie pentru a rămâne în control. Drama detaliază asasinarea lui Maurizio Gucci (jucat de Adam Driver) și decăderea dinastiei din industria modei. Lady Gaga joacă rolul Patriziei Reggiani, fosta soție a lui Maurizio care a fost acuzată și condamnată pentru asasinarea lui, după ce a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Patrizia Reggiani a executat 18 ani de închisoare, primind porecla Black Widow, înainte de a fi eliberată în 2016.

Povestea este bazată pe un scenariu semnat de Becky Johnston și Roberto Bentivegna, inspirat din cartea „The House of Gucci” scrisă de Sara Gay Forden. Din distribuție fac parte Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek, Al Pacino și Mădălina Ghenea.

Lungmetrajul a generat încasări de 970.964 de lei, în primul weekend pe marile ecrane românești, potrivit cifrelor Cinemagia.

Ce metode ciudate de pregătire a folosit Jared Leto pentru rolul din „Casa Gucci”

Jared Leto joacă rolul lui Paolo Gucci, în noul film semnat de Ridley Scott, „House of Gucci”. Pentru acest rol, Leto s-a întrecut, din nou, pe sine.

Obișnuit deja cu sacrificiile, atunci când vorbim despre rolurile acestuia, Jared Leto și-a depășit, și de această dată, limitele, intrând în „pielea” lui Paolo Gucci, unul dintre membrii cunoscutei familii italiene.

„House of Gucci”, producție regizată de Ridley Scott, este o adaptare a cărții „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, scrisă de Sara Gay Forden, în 2001, și este bazată pe povestea din viața a familiei Gucci. Filmul își concentrează acțiunea în jurul Patriziei Reggiani (interpretată de Lady Gaga), o femeie din clasa mijlocie care se căsătorește cu unul dintre moștenitorii imperiului Gucci, Maurizio (rol jucat de Adam Driver). La rândul lui, Jared Leto joacă rolul vărului lui Maurizio, un designer aspirant dar lipsit de talent și ironizat de întreaga sa familie, inclusiv de tatăl acestuia.

În mod evident, actorul Jared Leto a trebuit să sufere, din nou, o schimbare drastică de look, pentru a semăna cât mai bine cu celebrul personaj pe care îl interpretează.