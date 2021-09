Decizia luată de Mădălina Ghenea la 34 de ani. Toți vor fi surprinși după vestea asta

Mădălina Ghenea este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, așa că milioane de fani îi urmăresc fiecare mișcare. Frumoasa actriță a luat o decizie drastică, așa că mulți o să fie uluiți când o să afle ce își dorește să facă la vârsta de 34 de ani.

Mădălina Ghenea, alegere surprinzătoare. Ce a reușit să facă vedeta

Niciodată nu este prea târziu pentru a învăța ceva nou! Mădălina Ghenea își ține admiratorii la curent cu orice mișcare pe care o face prin intermediul mediului digital. Aceasta s-a apropiat de fanii săi încă din pandemie, iar, în ultimele zile, românca a anunțat că urmează să facă un pas important.

Mădălina Ghenea le spunea tuturor că este extrem de emoționată pentru că urmează să aibă interviul de admitere după ce s-a înscris la Universitatea Stranieri din Perugia. Aceasta spera din tot sufletul să completeze și acest aspect din viața ei prin a urma cursurile din respectiva unitate de învățământ.

Mădălina Ghenea și-a uluit fanii. Nu mulți reușesc să facă așa ceva

Iată că totul s-a terminat cu bine! În momentul în care s-a făcut anunțul oficial, s-a aflat că Mădălina Ghenea se află printre cei care s-au înscris în acest an. Cunoscuta vedetă o să studieze la Universitatea Stranieri, ce oferă cursuri de limbă și de cultură italiană.

Aceasta s-a mutat de mulți ani în Italia, așa că dragostea ei pentru țară este cunoscută. Ea se bucură de popularitate peste hotare, ajungând pe culmile succesul prin prisma contractelor de imagine cu diferite companii, dar și pentru faptul că talentul său actoricesc o face să se facă ușor de remarcat.

Mădălina Ghenea a dat lovitura! În ce film o să apară

Mădălina Ghenea provine din Slatina și și-a început cariera la vârsta de 15 ani, în momentul în care a lucrat pentru creatorul italian Gattinoni. Aceasta a defilat pe podiumuri de modă pentru unele dintre cele mai cunoscute case de modă, iar apoi și-a făcut debutul ca actriță.

De multe ori, ea a fost comparată cu Sophia Loren, așa că o să o interpreteze pe cunoscuta actriță în pelicula ‘House of Gucci’. Filmul se bazează pe povestea prezentată în cartea „The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, publicată de Sara Gay Forben în 2001.

Bineînțeles, pelicula este o oportunitate pentru Mădălina Ghenea pentru a deveni mult mai cunoscută pentru lumea de la Hollywood. La producție s-au alăturat nume mari din industrie, precum Al Pacino, Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston și Reeve Carney.