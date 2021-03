De pe PlayStation, în cinema: creatorul John Wick transformă Ghost of Tsushima într-un film cu buget mare

Cea mai nouă inițiativă a celor de la Sony de a ecraniza o proprietate intelectuală exclusivă vizează fascinantul joc de aventură Ghost of Tsushima.

Noul film va fi creat sub umbrela PlayStation Productions, iar regia va cădea în sarcina lui Chad Stahelski. Chiar și dacă nu ești pasionat de regizori, merită să ai în vedere că Stahelski s-a aflat în spatele francizei John Wick, cu Keanu Reeves în rolul principal.

Anunțul vine la scurt timp după ce jocul s-a vândut în nu mai puțin de 6,5 milioane de exemplare. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât jocul nu are încă un an de la lansare și, mai mult decât atât, la momentul respectiv a ajuns pe piață aproape în același timp cu The Last of Us 2, fără ca vânzările să fie afectate negativ pentru niciunul dintre ele.

Popularitatea Ghost of Tsushima și, implicit, interesul Sony pentru ecranizare, au fost facilitate și de actualizările constante aduse jocului video. Într-o perioadă în care majoritatea jocurilor noi au fost amânate, fascinanta poveste a unui samurai a făcut valuri la nivel global. Introducerea ulterioară a modului cooperativ a reprezentat de asemenea un detaliu care a amplificat numărul fanilor.

Deși s-a lansat înainte de PlayStation 5, titlul s-a bucurat de o actualizare din partea celor de la Sucker Punch pentru a profita cum se cuvine de hardware-ul actualizat.

Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât InFAMOUS: Second Son, jocul anterior al aceluiași dezvoltator s-a rezumat la 6 milioane de unități în aproximativ 6 ani de disponibilitate. Odată cu anunțarea filmului Ghost of Tsushima, nu ar trebui să dureze mult până când va fi anunțată și o continuare pentru îndrăgitul joc.

Ca un detaliu interesant și o confirmare suplimentară a faptului că jocul este foarte bun, conform statisticilor oficiale de trofee de pe PlayStation Network, este unul dintre jocurile care a fost terminat de cele mai multe ori. Mai multe de jumătate dintre cei care l-au cumpărat, peste 3 milioane, l-au și terminat.

În ceea ce privește filmul, nu se știe când va ajunge pe marile ecrane, având în vedere că Stahelski se pregătește pentru începerea filmărilor la John Wick 4.