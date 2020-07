VIDEO Probabil cel mai frumos joc din 2020, Ghost of Tsushima, primește ultimul trailer

Dacă ți-au plăcut vreodată filmele cu samurai, iminentul Ghost of Tsushima ți-ar putea oferi cea mai apropiată experiență de acea perioadă din istoria Japoniei.

Mai sunt doar câteva zile până la lansarea Ghost of Tsushima, iar creatorii său au decis să-ți ofere un ultim motiv pentru a te arunca la o precomandă. Din acest motiv, au publicat un nou trailer pentru cel mai așteptat joc al verii. Intitulat Official Launch Trailer, clipul are doar un minut, dar te poți bucura de el la rezoluție 4K și arată absolut spectaculos. Decorurile par desprinse dintr-un film cu buget mare, iar scenele de luptă sunt imortalizate în așa fel încât să te facă să te simți la cinema.

Se lucrează de mult timp la Ghost of Tsushima. Primul trailer pentru joc a fost publicat la E3 2018, în urmă cu mai bine de doi ani. Acum, mai avem de așteptat doar câteva zile până la lansarea de vineri, 17 iulie. În teorie, ar fi trebuit să fie lansat deja, dar fanii au fost dezamăgiți să afle că pandemia de coronavirus a afectat, în mod inevitabil, și industria de jocuri video. Ca referință, același lucru s-a întâmplat cu The Last of Us Part 2, un al titlu exclusiv pentru PlayStation care a fost amânat în ultimul moment.

Ghost of Tsushima ar fi trebui să fie lansat pe 26 iunie, dar acum, îl vei putea juca în weekend, începând cu vineri, 17 iulie. Dacă ești gamer pasionat, întârzierea s-ar putea să-ți fi oferit timp suficient pentru a ajunge la finalul poveștii din The Last of Us Part 2.

În cel mai nou trailer pentru Ghost of Tsushima, în 59 de secunde, o serie de secvențe sunt alternate cu o frecvență destul de mare pentru a ilustra varietatea de medii în care se desfășoară acțiunea jocului cu samurai. Pe fundal, protagonistul Jin Sakai explică de ce a decis să încalce codul samurailor. Am mai inclus mai jos și alte trailere publicate în ultimul an, ca să-ți formezi o opinie avizată, dacă te gândești să-l cumperi.