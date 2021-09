BMW vine cu un concept nou. Iată cum arată noul vehicul electric futurist pe care ți l-ai dori în România

Compania bavareză de motoare BMW, care produce automobile și motociclete de lux, vine cu un concept nou. Acesta este destinat începătorilor și amatorilor de vehicule electrice.

Divizia Motorrad a evoluat în ultimii ani. Ea oferă acum vehicule distractive și concepte futuriste. Cea mai nouă inovație este mini-bicicleta modernă pentru începători. Scuterul electric CE 04, pare desprins dintr-un film gen scince fiction, dar nici C02 nu este departe.

Versiunea finală a acesteia, CE 02 pentru consumatori, și-a pierdut puțin din alura fantastică. Totuși, designul fiind inspirat din Akira și Ghost in the Shell, are o arătare de excepție.

The Verge, descrie noul concept de la BMW, CE 02, ca fiind ” nici o motocicletă clasică, nici un scuter”. Odată cu ea, compania intenționează să atragă tinerii care nu au mai mers cu motocicleta.

Ce este noul concept BMW?

Este un vehicul complet electric. BMW nu a dezvăluit încă capacitatea bateriei, dar a spus că EV poate parcurge aproximativ 56 de mile după o singură încărcare. CE 02 are un motor cu transmisie de 11kW, care poate ajuta o bicicleta să atingă o viteză maximă de 90 de kilometri pe oră.

Deși nu are pedale, este dotată cu un suport pentru picioare. Are un far circular LED, care luminează calea. Pe mijlocul ghidonului are un afișaj mic, care conține informațiile de bază, cum sunt viteza sau starea bateriei. Tot vehiculul cântărește 120 de kilograme.

Cu un design elegant, pare să fie suficient pentru plimbări prin oraș. BMW nu a declarat încă dacă intenționează să îl producă. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, mini-bicicleta electrică va găsi, cu siguranță, o nișă mai accesibilă decât CE04. Acesta va fi vândut cu 16.000 de dolari în următorul an.

Odată cu acesta, BMW aduce un nou design, menit să atragă oamenii care sunt interesați de un vehicul electric. Aceeași, care poate să nu aibă spațiu sau bani pentru o mașină electrică reală. Este un mijloc de transport facil, care poate fi încărcat la o priză obișnuită sau prin cabluri EV.