Black Widow, mai important decât ai crede: ce se întâmplă în Universul Cinematografic Marvel, imediat după

Universul cinematografic Marvel a trecut prin niște schimbări spectaculoase în ultimii ani, iar acelea nu par să se încheie prea curând. Până și iminentul Black Widow, în loc să anunțe începutul unei noi etape din MCU, de fapt, anunță sfârșitul.

Scarlett Johansson joacă rolul principal în iminentul Black Widow, a cărui premieră are loc în acest weekend pe cinematografele din întreaga țară. Până la finele anului, mai sunt programate alte trei pelicule importate din universul cinematografic Marvel, Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings pe 3 septembrie 2021, Eternals pe 5 noiembrie 2021, iar Spider-Man: No Way Home – 17 decembrie 2021.

Revenind însă la iminentul Black Widow, acesta anunță finalul unui capitol foarte important din universul Marvel. Scarlett Johansson a confirmat că, după această ecranizare, nu va mai reveni în MCU și, implicit, nu se mai afla nici în pielea personajului Natasha Romanoff.

De când a fost anunțat prima oară Black Widow, s-a vehiculat că aceasta va fi ultima apariție a lui Johansson într-un film Marvel. Această realitate nu a ținut însă de Johansson și nu are nimic negativ în spate, nici măcar vreun scandal. Mai degrabă, este o aliniere la situația din Avengers: Endgame, în care fanii și-ar putea să-și aducă aminte că s-a sacrificat pentru a obține o ”piatră a sufletului” – Soul Stone.

În ceea ce privește acțiunea din Black Widow, povestea se petrece când între Captain America: Civil War din 2016 și Avengers: Infinity War, când Natasha se află încă pe fugă pentru că a încălcat Sokovia Accords. Ca referință, personajul Natasha Romanoff supranumit Black Widow a fost o constantă în Universul Cinematografic Marvel din 2010, în Iron Man 2.

Pe marginea deciziei de a părăsi saga Marvel, Scarlett Johansson a oferit câteva declarații de curând, într-un interviu acordat celor de la Variety. ”Nu simt niciodată că mi s-a terminat munca. În continuare mă gândesc la moduri noi în care pot încerca replici din filme pe care le-am înregistrat acum zece ani. Sunt foarte fericită de munca pe care am realizat în ultimul deceniu plus la Marvel. Simt că plec pe o notă înaltă, cu un film de care sunt incredibil de mândră. Simtă că munca mea cu Natasha este completă, dacă există un asemenea lucru. Am explorat multe fațete ale persoanei sale și simt că alegerea ei de a-și sacrifica viața ei pentru prietenii ei cei mai buni a fost una pe care a făcut-o activ și cu tărie de caracter.”, a concluzionat Johansson.