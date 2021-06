Black Widow are un trailer nou: când va avea premiera filmul Marvel

Un nou trailer Black Widow p arată pe tânără Natasha mânuind o armă și protejând-o pe Yelena. Prima apariție a lui Scarlett Johansson în calitate de Natasha Romanoff a apărut în Iron Man 2.

După cea de-a treia întârziere datorată coronavirusului, șansele ca Black Widow să aibă premiera în cinematografe păreau mici, în timp ce fanii au cerut ca Marvel să lanseze filmul pe Disney +.

Face the past, reveal the future. Marvel Studios’ #BlackWidow is now available for tickets and pre-orders. Experience it July 9. https://t.co/yX8cRx4Xcv pic.twitter.com/ONqNwZ7ATX

— Marvel Studios (@MarvelStudios) June 28, 2021