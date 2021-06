VIDEO Legătura dintre Black Widow și Avengers, detaliată în noul trailer: când ajunge în cinema

Un nou trailer Black Widow abordează absența Avengers în viitorul film Marvel Cinematic Universe. Filmul cu Scarlett Johansson de la Marvel Studios se lansează, în sfârșit, în iulie.

Regizat de Cate Shortland, filmul a fost amânat de mai multe ori din cauza pandemiei. Acum, când cinematografele s-au deschis, în cele din urmă, ofertele marelui ecran pentru MCU sunt, de asemenea, setate să își facă apariția.

Black Widow va ajunge în cinema pe 9 iulie

Cel mai recent clip prezintă o referință directă la Avengers, subliniind absența lor din film. Poți să vezi videoclipul distribuit pe canalul YouTube al Marvel Entertainment mai jos.

Natasha Romanoff, maestră în spionaj și infiltrare, expertă în arte marțiale, cu o agilitate excepțională, devine super-eroina Văduva Neagră. Acțiunea filmului are loc după evenimentele din Captain America: Civil War, atunci când Natasha se simte forțată să își confrunte trecutul.

Lungmetrajul dedicat personajului Natasha Romanoff din Avengers, „Black Widow„, va fi lansat pe 9 iulie 2021. Deşi data inițială de lansare pentru acest film a fost mai 2020, a urmat o amânare până în noiembrie anul trecut. Acţiunea se petrece între Captain America: Civil War și Avengers: Infinity War, perioada în care Natasha Romanoff era pe fugă. Călătoria acesteia o va aduce înapoi la rădăcinile ruseşti, dar şi la Camera Roşie, unde a fost antrenată pentru a deveni asasină. Filmul va surprinde şi reuniunea dintre Black Widow şi familia ei.

Prima super producție de la Hollywood care a cărei lansare a fost amânată este No Time to Die, ca replică la criza mondială de sănătate, în contextul în care, la momentul respectiv, deja se închideau cinematografele din anumite țări. Au urmat A quiet place part II, New Mutants, Mulan și Fast & Furious 9.

Nu doar Black Widow este unul dintre filmele mult așteptate de la Marvel în ultimul an, care va rula în cinematografe. Putem enumera, printre filmele de care ne vom bucura anul acesta, Loki, Eternals, Spider-Man: No Way Home.