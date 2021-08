Bătrânul Quake se relansează acum, la o calitate mult îmbunătățită: cât costă

Quake apare acum cu o ediție revizuită și mult mai competitivă. Ea include de data asta rezoluția 4K, variantă de multiplayer și imagini mult îmbunătățite. Publicat pentru prima dată acum 25 de ani, jocul a avut la aceea vreme mulți simpatizanți. Acum, Wolfenstein Machine Games vine cu un pachet nou nouț.

Quake vine pe consolele de noua generație. De asemnea, cu un aspect vizual mult mai bun cu suport pentru rezoluții de până la 4K și rezoluție pentru ecran lat. Are și alte îmbunătățiri grafice cum sunt iluminare dinamică și colorată sau adâncime de câmp și modele noi.

Astăzi îl puteți cumpăra pentru PC, Xbox, PlayStation și nintendo Swich. În plus față de campania originală, remasterul include fiecare expansiune lansată pentru Quake. De asemenea, vine cu una complet nouă, creată de Wolfenstein: The New Order , The New Colossus și MachineGames.

Se poate juca atât de un singur jucător, cât și de mai mulți. Ei trebuie să fie în număr de până la patru online sau pe ecran divizat. Dacă vine vorba de multiplayer, se pot juca până la șapte jucători online sau încă trei în plus pentru ecran divizat.

Ce ne amintește de vechiul Quake?

În MachineGames ești dus în adâncurile labirintului pentru a găsi un miez de lava și oțel. Aici, vei lupta cu forțele răului pentru a reuni runele pierdute. Pe lână rune, trebuie să alimentezi mașina pierdută și să deschizi portalul. Portalul conține ce mai mare amenințare pentru lumile cunoscute. Va trebui să o distrugi.

Așa cum îți amintesc cei care au jucat acest joc, ideea se păstrează. Și atunci trebuia să aliniezi runele pentru a trece mai departe. Trebuia să faci urmezi tot felul de pași pentru a deschide portaluri. Atmosfera generală era întunecată și cadrele erau cu multe texturi de piatră și rugină.

Jocul va conține coloana sonora originala, inclusiv melodia tematica a lui Trent Reznor. Deci până la urmă, atmosfera jocului va fi una familiară pentru mulți. Astăzi deja îl puteți achiziționa la 10 dolari.